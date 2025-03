Pisticci, gara emozionante per le vie del centro: spettacolo e adrenalina per atleti e pubblico. Il prossimo appuntamento

Nella giornata di ieri si è svolta oggi a Pisticci la prima tappa della XX edizione del Mediterranean Open Championships Orienteering (MOC), inaugurando nel migliore dei modi il ventennale dell’evento!

Le affascinanti vie del centro storico hanno fatto da cornice a una gara emozionante, regalando spettacolo e adrenalina agli atleti e al pubblico.

Grande soddisfazione per il sindaco Domenico Albano, per l’assessore allo sport Dolores Troiano e per tutta l’amministrazione comunale, orgogliosi di aver ospitato un evento di rilievo internazionale che esalta il territorio, la passione per l’orienteering e riesce a coniugare sport, cultura e turismo.

L’amministrazione desidera rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione: gli atleti, gli organizzatori, i volontari e i cittadini che con il loro entusiasmo e impegno hanno reso questa giornata indimenticabile!

Prossima fermata: Rotondella!