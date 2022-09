Pisticci, frana su questa strada provinciale: ecco le ultime notizie

Il 5 Settembre, hanno preso il via i lavori di messa in sicurezza del versante attiguo all‘ex Mattatoio comunale sulla SP Pisticci-Pozzitello.

A dare la notizia Viviana Verri, consigliere comunale di Pisticci e della Provincia di Matera, che precisa come:

“I lavori consentiranno, una volta ultimati, la riapertura dell’arteria, interessata da una frana nella notte del 30 settembre 2020.

I fondi, pari a 275.000 euro, sono stati erogati alla Provincia di Matera dalla Regione Basilicata, su richiesta inoltrata dal Comune di Pisticci all’indomani del verificarsi dell’evento franoso”.

