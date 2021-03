Il Sindaco di Pisticci (MT), Viviana Verri, comunica:

“E’ stato inoltrato dall’ASM il calendario per le vaccinazioni dei cittadini over 80, come stabilito nel corso della riunione con il Prefetto tenutasi la scorsa settimana.

La somministrazione delle dosi per il comune di Pisticci avverrà dal 23 al 31 marzo e dall’1 all’8 aprile.

A breve verrà comunicato il calendario con la suddivisione per ogni singola giornata”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)