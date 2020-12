Pisticci, ecocentro in una zona a forte rischio idrogeologico: ecco le ultime novità

Ritirata la delibera relativa alla realizzazione del cosiddetto eco-centro a Pisticci (MT).

A dare ala notizia, in una nota, il Movimento Tutela Valbasento:

“Nel Consiglio comunale del 29.12.2020, la MAGGIORANZA CONSILIARE – a seguito delle forti sollecitazioni della nostra Associazione, dei partiti di opposizione e di gran parte della cittadinanza – HA RITIRATO il punto 5 all’orine del giorno che prevedeva l’Approvazione definitiva del PROGETTO “ECOCENTRO” c/o il PalaSport di Via Olimpia, in una zona A FORTE RISCHIO IDROGEOLOGICO.

L’impegno dell’Amministrazione comunale sarà adesso quello di TROVARE nei prossimi giorni, insieme ai capigruppo di maggioranza e opposizione, una NUOVA AREA più idonea in cui poter costruire il nuovo ‘Centro di Raccolta Rifiuti’.

La posizione del Movimento Tutela Valbasento sulla questione è chiara già da tempo.

Prima di pensare alla costruzione di un nuovo Ecocentro, sarebbe auspicabile innanzitutto:

– rendere più efficiente e funzionale l’equidistante Ecocentro di c.da Feroleto;

– migliorare le tempistiche del servizio di raccolta a domicilio di RAEE, rifiuti ingombranti ecc.;

– riqualificare le periferie, rendendole degne di una cittadina ricca di storia, arte e cultura;

– provvedere all’immediata bonifica della discarica abusiva sita nei pressi di via S. Donato”.

