Pisticci: dal Comune un aiuto in più per i cittadini. Ecco sedi, giorni e orari d’apertura di questo nuovo sportello

A Pisticci dal 21 Febbraio per rispondere alle esigenze dei cittadini che incontrano difficoltà nell’accesso ai servizi pubblici on line, l’assessorato alle Politiche sociali, in collaborazione con gli uffici dei Servizi sociali, ha istituito lo sportello Digitale Solidale.

Come si apprende da una nota della amministrazione:

“I ragazzi del Servizio civile offriranno supporto personalizzato per prenotazioni on line (Poste, CUP) e per l’accesso ai servizi pubblici telematici.

Sedi:

Museo civico, Palazzo Giannantonio, a Pisticci.

Delegazione comunale, primo piano, a Marconia.

Giorni e orari di apertura: