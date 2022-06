Pisticci, concorso per Agenti di Polizia locale: ecco i requisiti richiesti e come fare domanda

Sul sito istituzionale del Comune di Pisticci è stato pubblicato il bando di concorso per l’assunzione di 7 Agenti di Polizia Locale Ciclisti, CAT. C.

Secondo quanto si apprende dal Bando:

“1. Alla selezione di cui al presente bando di concorso possono partecipare coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti, generali e specifici, i quali dovranno essere tutti dichiarati nella domanda di partecipazione di cui al successivo art. 3:

A. Requisiti generali

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea secondo le disposizioni dell’art. 1 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 (su G.U.R.I./S.G. n. 61/94) e dell’art. 38 del D. Lgs. 30/03/2001, n.165, con adeguata conoscenza della lingua italiana;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;

c) assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso che possano impedire il mantenimento del rapporto di impiego;

d) inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;

e) non aver riportato provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego, ovvero non essere stati licenziati da una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;

f) essere in regola nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985 ai sensi dell’art. 1 legge 23 agosto 2004 n. 226;

B. Requisiti specifici

g) essere in possesso del titolo di studio del diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito a conclusione di un ciclo di studi quinquennale;

h) conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;

i) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di Polizia Locale

In particolare gli aspiranti dovranno possedere:

visus naturale 18/10 complessivi, con non meno di 8/10 nell’occhio che vede meno;

correzione: il visus di cui sopra è raggiungibile con qualsiasi correzione purché tollerata e con una differenza tra le due lenti non superiore a tre diottrie;

lenti a contatto: sono ammesse purché il visus di 8/10 complessivi sia raggiungibile anche con normali occhiali;

astigmatismo regolare, semplice o composto, miopico ed ipermetrope: 2 diottrie quale somma dell’astigmatismo miopico ipermetrope in ciascun occhio;

normalità del senso cromatico e luminoso;

normalità della funzione uditiva sulla base di un esame audiometrico tonale – liminare;

j) requisiti richiesti dalla Legge 65/86 art. 5 comma 2, per ottenere la qualità di agente di pubblica sicurezza ossia:

godimento dei diritti civili e politici;

non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo;

non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati;

non essere stati ammessi a prestare servizio civile ai sensi delle Legge 8.7.1998 n. 230;

per coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile essere collocato in congedo da almeno cinque anni e aver rinunciato definitivamente allo status di obiettore di coscienza, avendo presentato dichiarazione presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, come previsto dall’art. 1 comma 1 della legge 2 agosto 2007, n.130.

k) essere titolare di patente di guida cat. B o superiori in corso di validità

l) conoscenza dei velocipedi e fluidità nella conduzione degli stessi;

m) disponibilità al porto e all’eventuale uso dell’arma, nonché alla conduzione dei veicoli e velocipedi in dotazione al Corpo di Polizia Locale;

2. Si precisa che, data la particolare natura dei compiti e delle mansioni richieste al profilo professionale in oggetto, la condizione di privo della vista comporta inidoneità fisica al posto messo a concorso (Legge 120/1991).

È inoltre espressamente richiesta l’immunità da qualsiasi malattia ed indisposizione fisica che possa ridurre il completo ed incondizionato espletamento del servizio di istituto.

L’accertamento dei requisiti fisici è effettuato dopo la prova d’esame ed è finalizzato a consentire e/o a mantenere l’assunzione in servizio conseguita.

3. I titoli di studio conseguiti all’estero devono aver ottenuto, entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, l’equiparazione ai titoli di studio italiani, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica (art. 38, comma 3 del D.lgs. 165/2001). Il modulo per la richiesta dell’equivalenza è disponibile al seguente indirizzo internet: http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-econtrolli/modulistica. I titoli di studio devono essere accompagnati, a pena di non ammissione, da una traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore pubblico in possesso del necessario titolo di abilitazione.

4. Tutti i requisiti, generali e specifici, richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e anche all’atto dell’assunzione in servizio.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l’esclusione dalla procedura di selezione e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato.

5. Gli interessati, in possesso dei requisiti sopra previsti, devono presentare domanda di partecipazione al concorso esclusivamente mediante compilazione del modulo on-line, secondo le modalità e la procedura guidata, indicate al successivo articolo 3.

Art. 2 – Durata e oggetto del contratto di assunzione.

1. L’incarico avrà durata di 9 mesi complessivi nel triennio 2022-2023-2024, con una media di mesi tre per ciascun anno, per un totale NON superabile di 365 giorni nel triennio. Ai sensi dell’art. 34, comma 6, del d.lgs. 165/2001, non occorre effettuare la comunicazione preventiva di cui art. 34 bisD.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 per le sole assunzioni a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi.

Pertanto, non potranno essere effettuate in alcun caso proroghe o rinnovi dei contratti di lavoro che verranno stipulati in esito alla presente procedura concorsuale.

2. Le mansioni che verranno assegnate al dipendente dall’Ente, in persona del Comandante del Corpo di Polizia Locale, sono quelle corrispondenti alla Categoria C – posizione economica C.1 – profilo professionale di Istruttore di Vigilanza – Agente di Polizia Locale Ciclista, fatto salvo il principio dell’esigibilità di tutte le mansioni ascrivibili alla categoria, in quanto professionalmente equivalenti.

Art. 3 – Modalità e termine per la presentazione delle domande

1. La partecipazione alla selezione avviene esclusivamente mediante compilazione del modulo di domanda on-line, secondo le modalità di seguito riportate.

2. La modalità di iscrizione on-line è l’unica consentita ed è da intendersi tassativa. Non sono ammesse altre modalità di produzione o invio della domanda di partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dalla presente procedura concorsuale.

3. Nel modulo di domanda on-line il candidato dovrà dichiarare sotto la propria e personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazioni false e/o mendaci, i dati personali ivi richiesti ed il possesso di tutti i requisiti, generali (lettere da a) ad f) ) e speciali (lettere da g) ad m) ) indicati nell’art. 1.

4. Per l’iscrizione è necessario essere in possesso di indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e di codice fiscale.

5. I candidati che intendono partecipare alla selezione devono iscriversi utilizzando ESCLUSIVAMENTE la procedura on-line collegandosi al seguente indirizzo https://www.gestioneconcorsipubblici.it/pisticci entro la data di scadenza del bando previsto per le ore 23,59 del giorno 20 giugno 2022.

6. Il candidato dovrà connettersi al sito web indicato seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute per le tre fasi:

1) Registrazione candidato;

2) Compilazione domanda in formato elettronico;

3) Inoltro della documentazione obbligatoria.

7. Al termine della fase 2 sarà possibile stampare la domanda compilata mentre al termine della fase 3 il sistema rilascerà una ricevuta attestante l’invio della documentazione ed il termine della procedura di candidatura.

8. Entro il termine di presentazione della candidatura l’applicazione informatica consentirà di annullare più volte la domanda e di reinviare la documentazione.

9. In ogni caso l’applicazione conserverà per ogni singolo candidato esclusivamente la candidatura con data/ora di registrazione più recente.

10. La data/ora di presentazione telematica della candidatura al bando è attestata dall’applicazione informatica.

11. Allo scadere del termine di validità del bando, l’applicazione informatica non permetterà più alcun accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle candidature.

12. Si precisa che l’iscrizione è possibile solo per chi è in possesso dei requisiti di ammissione definiti dal presente bando.

13. Alla domanda on line dovrà essere allegata, pena esclusione dalla selezione:

a) la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

14. Alla domanda dovranno essere, altresì, allegati:

a) copia del titolo di studio richiesto o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;

b) la ricevuta del versamento di euro 10,00 sul c/c IBAN n. IT17M0538780390000009351638 intestato al Comune di Pisticci – Servizio Tesoreria, e indicazione della seguente causale: “Tassa selezione per assunzione a tempo determinato n. 7 Agenti di P.L. ciclisti”;

c) copia della patente di guida della categoria B;

d) titoli e documenti che il candidato ritenga utile allegare (ad esempio eventuali titoli ai fini della riserva, della precedenza o della preferenza nella nomina ecc.)”.

