Pisticci: al via numerosi interventi di miglioramento delle strade! Ecco tutti i lavori previsti

“Questa mattina la 3^ Commissione consiliare della Provincia di Matera, di cui sono componente, ha approvato alcuni importanti provvedimenti che riguardano la manutenzione del territorio provinciale.

Nel decreto presidenziale approvato dalla Commissione, si prende atto di un finanziamento di 5.280.000,00 proveniente da fondi FSC 2021/2027, che consentirà di compiere numerosi interventi di miglioramento delle strade provinciali.

Nel territorio di Pisticci è previsto il rifacimento dei manti stradali delle SP 18 e 86 che conducono alle spiagge del nostro litorale, intervento particolarmente importante visto l’approssimarsi della stagione estiva.

Sono stati stanziati, inoltre, 83.000 euro per interventi di manutenzione stradale e sistemazione della vegetazione sulla SP Pisticci-San Basilio e un ulteriore finanziamento pari a 149.000 euro consentirà di completare l’intervento sulla strada ex mattatoio comunale, al fine di eliminare i restringimenti e riaprirla in piena sicurezza.

Sul versante della programmazione è in fase di ultimazione il progetto di riqualificazione dell’area sportiva esterna del Liceo classico e dell’Istituto Tecnologico a Pisticci, dal valore di 455.000,00 euro, che verrà appaltato nei prossimi mesi.

Ringrazio il Presidente, i colleghi consiglieri e gli uffici provinciali per il costante lavoro volto a conseguire obiettivi sempre più importanti per il territorio provinciale”.

È quanto fa sapere Viviana Verri, consigliere comunale di Pisticci e della Provincia di Matera.a

