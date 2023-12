Pisticci, addio all’architetto Coriglione: “lavoratore instancabile sempre in sintonia con i colleghi e con gli amministratori, che considerava una seconda famiglia”

“Con profondo cordoglio annunciamo la dipartita dell’architetto Nicola Mariano Coriglione, responsabile del Servizio Manutenzione, Viabilità, Verde pubblico, Illuminazione pubblica, Impianti Sportivi e Protezione Civile del Settore III – Tecnico/Ambiente, in servizio dal 2007″.

E’ quanto comunica una nota del Comune di Pisticci che prosegue:

“Lascia la nostra comunità uno stimato professionista, progettista e/o RUP di numerose opere pubbliche, tra cui ricordiamo il parcheggio multipiano di Pisticci centro;

i lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico e abbattimento barriere architettoniche dell’Istituto comprensivo Padre Pio da Pietralcina;

l’intervento di consolidamento del centro abitato versanti prospicienti Rione Tredici e Marco Scerra; la realizzazione e manutenzione sentieri e aree naturalistiche di Fosso La Noce – percorso storico-naturalistico Le vie delle Liane; le Infrastrutture Verdi; il Centro per l’Impiego; il Museo Digitale; l’aggiornamento al Piano di Protezione Civile, la cui approvazione sarà oggetto di discussione nel prossimo Consiglio Comunale.

Lavoratore instancabile, si è speso fino all’ultimo dei suoi giorni per l’Ufficio Tecnico Comunale, contribuendo con il suo operato all’ottenimento di finanziamenti pubblici per la realizzazione di opere pubbliche per il bene della comunità.

Sempre in sintonia con i colleghi, e con gli amministratori, che considerava come una seconda famiglia, lascia un vuoto immenso in quanti hanno avuto il privilegio di collaborare con lui.

Ciao caro Nicola, riposa in pace”.