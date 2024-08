Pisticci, acqua del Basento: ecco i risultati degli esami Arpab

Il sindaco Domenico Albano e il Vicesindaco di Pisticci Rossana Florio comunicano che:

“gli esami microbiologici, espressamente richiesti ad Arpab dall’amministrazione, nel punto per l’emungimento dell’acqua del Basento in località Destra Basento “pompe Valtellina”, prelevata in data 05/08/2024 evidenziano una contaminazione microbiologica di tipo fecale ascrivibile alla presenza di microrganismi, quali Escherichia coli, coliformi fecali ed enterococchi che sono considerati generalmente “organismi indicatori”, più o meno specifici, di contaminazione di natura fecale.

Contattata urgentemente l’assessore regionale Mongello, la stessa si è attivata per accertarsi che ad oggi, da parte del consorzio di bonifica, non vi fosse stato alcun emungimento di acqua uso irriguo in quel punto.

L’assessore regionale ha, inoltre, garantito che, stante i risultati, non si procederà ad alcun prelievo di acqua, con revoca dell’autorizzazione concessa.

In ogni caso, il Sindaco, ad horas, emetterà tutti gli atti conseguenziali a tutela della salute pubblica“.