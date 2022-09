“Per queste famiglie del materano aumenti indescrivibili su tutti i fronti: anche a scuola”. La denuncia

Il gruppo politico “Muoviamo Tursi” denuncia:

“Con l’inizio dell’anno scolastico, le famiglie tursitane devono fare i conti con aumenti indescrivibili su tutti i fronti: anche a Scuola.

Grazie al dissesto finanziario del Comune di Tursi, da alcuni anni le famiglie pagano taluni servizi scolastici a peso d’oro.

E le poche risorse che la Regione Basilicata manda ai Comuni per le politiche sociali vengono destinate ad iniziative non più condivisibili in questi momenti di grave crisi”.

I dettagli.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)