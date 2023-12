Per la Diocesi di Matera-Irsina e Tricarico nuove nomine. L’annuncio di Mons. Caiazzo

Di seguito la lettera di Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo con la quale comunica le nuove nomine di sacerdoti e laici a servizio delle Diocesi di Matera-Irsina e di Tricarico:

“Carissimi,

sento ancora una volta di ringraziare voi confratelli sacerdoti e fedeli laici per il servizio reso alle nostre Chiese Diocesane, svolto con amore, sacrificio e dedizione, sia come pastori che nei diversi uffici.

Nello stesso tempo devo ringraziare i sacerdoti che hanno accettato di continuare a svolgere il loro ministero pastorale e presbiterale in altre comunità o in altri ambiti.

Attraverso la loro disponibilità e rinnovando il loro “Si” al Signore e alla Chiesa, è stato possibile arrivare alle nuove nomine.

Tuttavia faccio alcune precisazioni:

Don Colman Ahanotu era già vicario parrocchiale a Gorgoglione e tale resta in quanto non cittadino italiano.

Per cui quale legale rappresentante della parrocchia (amministratore parrocchiale) viene nominato un parroco confinante.

Quando i Padri Verbiti sono arrivati a Tinchi, si è scoperto che non avevano cittadinanza italiana.

Entrambi vengono nominati Vicari parrocchiali. Come legale rappresentante della parrocchia (amministratore parrocchiale) viene nominato un sacerdote confinante.

Con la nomina di Mons. Biagio Colaianni ad Arcivescovo Metropolita di Campobasso-Boiano si aprono nuovi scenari.

Dopo aver consultato tutto il Clero secolare di Matera-Irsina, mi è stato indicato, quasi all’unanimità, lo stesso confratello sacerdote da nominare come Vicario Generale e che io stesso pensavo.

Mentre vi affido, come sempre, alla Madonna, vi invito a pregare gli uni per gli altri, soprattutto per chi lascia un incarico e ne inizia uno nuovo. Non è semplice per nessuno.

Vi abbraccio e benedico”.

NUOVE NOMINE

Don Angelo Gioia Vicario Generale

Mons. Filippo Lombardi Moderatore di Curia

Don Giuseppe Di Perna Parroco della Concattedrale di Irsina- S. Agostino-S.Francesco (dal 02 febbraio 2024 – Presentazione di Gesù al Tempio)

Don Gerardo Forliano e D. Nicola Menzano collaboratori

Don Giorgio Saleh Parroco di S. Mauro Forte (dal 02 febbraio 2024 – Presentazione di Gesù al Tempio)

Don Fabio Vena Parroco di Salandra (dal 02 febbraio 2024 – Presentazione di Gesù al Tempio)

Don Nicola Gurrado Amministratore Parrocchia S. Giacomo – Matera

Don Vincenzo Cantore Amministratore di Gorgoglione

Don Leonardo Verri Amministratore di Cirigliano

Don Massimiliano Nanna Amministratore di Tinchi

P. Andrea Anguyo Vicario parrocchiale Parrocchia Maria Addolorata – Matera

P. Vincent Kaulu Vicario parrocchiale Parrocchia Maria Addolorata – Matera

Don Donato Dell’Osso Presidente dell’Istituto sostentamento Clero dal 01 gennaio 2024

Don Giacinto Di Sanzo Penitenziere Cattedrale di Tricarico

Don Antonello Petrocelli Assistente ecclesiastico Scout -Montescaglioso

Don Nicola Gurrado Assistente ecclesiastico CSI

Mons. Pietro Amenta Assistente ecclesiastico Gruppo di Volontariato Vincenziano

Don Vincenzo Di Lecce Direttore dell’Unione Apostolica del Clero per l’Arcidiocesi di Matera-Irsina

Don Antonio Mattatelli Assistente ecclesiastico in entrambe le Diocesi del “Rinnovamento nello Spirito” Assistente ecclesiastico Gruppi di preghiera S. Pio

Don Pasquale Giordano Assistente AC Sez. ragazzi

Don Francesco Gallipoli Assistente AC Sez. giovani

Don Giuseppe Lavecchia Assistente AC Sez. adulti

Don Donato Di Cuia Assistente Ecclesiastico Movimento di spiritualità vedovile “Speranza e Vita”

Sig. Gianfranco Bruno Referente Diocesano “Focolarini”

Sig.ri Caputo Vincenzo e Teresa Vissuso Referenti Pastorale Familiare Tricarico

Sig. Leonardo Di Leo Presidente Assoc. “Amici della Grotta di Lourdes”

Dott. Emanuele D’Adamo Presidente Assoc. “Amici pro S. Giovanni da Matera”

Sig.ra Annarita Ferrara Responsabile Diocesano Assoc. “Apostolato della Preghiera”

Sig. Michele L’Episcopia Responsabile Diocesano “Cammino Neocatecumenale”

Sig. Lorenzo Calia Presidente Diocesano “Centro Sportivo Italiano” (CSI)

Dott. Erasmo Bitetti Presidente Diocesano di “Comunione e Liberazione”

Prof. Vito Fedele Responsabile Diocesano Gruppi di preghiera “P. Pio”

Dott.ssa Rosangela Maino Referente Laicato Rogazionista

Sig.ra Anna Maria Polidoro Responsabile Movimento di spiritualità vedovile “Speranza e Vita”

Sig. Giovanni Buonamassa Coordinatore Diocesano del “Rinnovamento nello Spirito”

Prof.ssa Franca Perrore Vice Direttrice Diocesana dell’IRC Matera-Irsina (Insegnamento Religione Cattolica)

In grassetto le nomine con mandato scaduto e rinnovato.

NUOVO CONSIGLIO PRESBITERALE MATERA-IRSINA

Membri di diritto

Don Angelo Gioia Vicario Generale

Mons. Filippo Lombardi Vicario per la Pastorale

Don Egidio Casarola Vicario Giudiziale

Don Pasquale Giordano Vicario per la nuova evangelizzazione e la catechesi; Direttore Ufficio Catechistico

Don Antonio Di Leo Direttore Ufficio Liturgico

Don Angelo Tataranni Direttore Charitas Diocesana

Membri eletti dal presbiterio

Dom. Vito Latorre (O.S.B.) Religioso

Don Nino Martino Vicaria città

Don Michele La Rocca Vicaria città

Don Donato Di Cuia Vicaria città

Don Massimo Ferraiuolo Vicaria mare

Don Gabriele Chiruzzi Vicaria mare

Don Vito Burdo Vicaria collina

Don Egidio Musillo Vicaria collina

Presbitero non parroco

Don Valerio Latela

Membri nominati dal Vescovo

Don Glauco Carriero Vicaria collina

Don Vincenzo Di Lecce Vicaria città

Don Rosario Manco Vicaria mare

Segretario del Consiglio presbiterale

Don Nino Martino

Rappresentanti eletti per la commissione presbiterale regionale

1. Don Vincenzo Di Lecce

2. Don Donato Di Cuia

Il nuovo Consiglio Episcopale è costituito da:

Don Angelo Gioia

Mons. Filippo Lombardi

Don Pasquale Giordano

Vicari foranei eletti nelle vicarie

1. Don Nino Martino (città)

2. Don Vito Burdo (collina)

3. Don Massimo Ferraiuolo

Il nuovo Collegio dei Consultori, alla luce delle elezioni dei Vicari foranei, è formato da:

Don Angelo Gioia

Mons. Filippo Lombardi

Mons. Pierdomenico Di Candia

Don Pasquale Giordano

Don Nino Martino

D. Vito Burdo

D. Massimo Ferraiuolo

Istituto Diocesano Sostentamento Clero

I rappresentati del Clero sono stati votati dai sacerdoti nell’ultimo Ritiro

Dott. Giuseppe Fasano Vice Presidente

Dott. Edoardo L’Episcopia Presidente del Collegio sindacale

Dott. Pasquale Quarto Sindaco del Collegio dei revisori

D. Angelo Gioia Sindaco del Collegio dei revisori

Avv. Franca Mauro Consigliere di Amministrazione

D. Francesco Di Marzio Consigliere di Amministrazione

D. Marco Di Lucca Consigliere di Amministrazione

Capitolo Cattedrale (nuovi eletti)

A seguito della morte di D. Cosimo Papapietro, della rinuncia di D. Egidio Casarola, della nomina ad Arcivescovo Metropolita di Campobasso-Boiano di Mons. Biagio Colaianni, dell’emerito D. Biagio Plasmati, vengono nominati quali nuovi membri:

Don Angelo Gioia

Don Francesco Di Marzio

Don Nino Martino

Don Cosimo Roberti

Fondazione Lucana antiusura “Mons. Vincenzo Cavalla”

P. Basilio Gavazzeni Presidente

Sig. Festa Angelo Vice Presidente

Sig.ra Marti Maria Gisella Consigliere

Sig.ra Ronzillo Maria Franca Consigliere

D. Francesco Gallipoli Consigliere

Commissione per l’Arte sacra, i Beni culturali e l’Edilizia di culto