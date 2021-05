Per il campione lucano Donato Telesca ancora una Medaglia d’Oro alla Coppa del Mondo in Georgia! Complimenti

Straordinario risultato per il campione Donato Telesca di Pietragalla (PZ) che conquista la medaglia d’oro alla Coppa del Mondo di Tbilisi in Georgia, dov’era impegnato nella categoria 72 kg, sollevando 175 kg in prima prova.

Una medaglia che fa senza dubbio bene al morale, nonostante il dispiacere per non aver portato a termine le altre due prove a 194 kg che avrebbero consentito all’atleta lucano di conquistare una posizione in ottica Tokyo.

Ha affermato Donato:

“Purtroppo mi sono fermato alla prima prova valida prendendo nulla la seconda e la terza, che mi avrebbero permesso di migliorarmi sul ranking; sono un po’ rammaricato ma so che nonostante tutto ho dato e fatto tutto il possibile.

Ora ho ancora più carica per migliorarmi di più in vista dell’ultimo appuntamento prima delle Paralimpiadi!.

Grazie come sempre alla federazione e a tutto lo staff e ai miei compagni di squadra che mi sono stati super vicini soprattutto negli ultimi giorni difficili!

Ad Maiora!”.

Complimenti a Donato, orgoglio lucano.a

