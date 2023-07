Palazzina crolla a Matera: ecco l’ordinanza di sgombero per questi edifici

Nella zona del crollo della palazzina in via Lupo Protospata, il sindaco di Matera ha emanato un’ordinanza di sgombero in via precauzionale di alcune unità abitative.

Di seguito l’ordinanza:

“ORDINANZA SINDACALE N°: 376/2023 Settore / Ufficio: SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX art. 54,c. 4, D.LGS. N. 267/00 A SALVAGUARDIA DELLA PRIVATA E PUBBLICA INCOLUMITÀ-IMMOBILI SITI IN MATERA VIA PROTOSPATA N. 27-29-31-33-35 E VIA ROSSELLI N.14

Il Sindaco PREMESSO CHE:

in data 31.07.2023, alle ore 13:15 circa, si verificava il crollo di un’immobile sito in Matera alla via L. Protospata N. 23, già oggetto di Ordinanze Sindacali Contingibili ed Urgenti di sgombero ex art.54 co.4 del D.Lgs 267/2000, rispettivamente N. 97 del 11.03.2020 e n.141/2020 del 01.04.2020;

Sul posto intervenivano, nell’immediatezza dei fatti, il Sindaco pro-tempore del Comune di Matera, Dott. Domenico Bennardi, il Dirigente del Settore Gestione del Territorio del Comune di Matera, ing. Giuseppe Gaudiano, operatori del Comando Provinciale dei Carabinieri di Matera, della Polizia di Stato, del Comando di Polizia Locale di Matera unitamente ad una squadra del Comando Provinciale dei Vigile del Fuoco di Matera;

L’evento interessava un edificio posto in aderenza ad altri tra i quali quelli identificati al civico N. 27-29-31-33-35 di via Lupo Protospata n.31 e il civico n.14 di via Rosselli, i quali subivano dall’avvenuto crollo danni alle strutture.

CONSIDERATO CHE

Da una sommaria valutazione della situazione verificatesi appare opportuno disporre lo sgombero dei suddetti immobili, siti in Matera alla via Lupo Protospata N. 27-29-31-33-35 e alla via Rosselli n.14, in quanto i danni da essi subiti e le potenziali conseguenze che dagli stessi possono verificarsi sono tali da mettere in pericolo la pubblica e privata incolumità;

Nelle more del presente provvedimento, gli Enti di competenza provvederanno a svolgere ulteriori verifiche in loco dalle quali potrebbe rendersi necessario adottare ulteriori provvedimenti o integrare il presente;

PRESO ATTO,

da quanto sopra riportato, che è necessario operare con urgenza al fine di porre in essere le attività necessarie per la messa in sicurezza e per scongiurare pericoli per la privata e pubblica incolumità relativamente allo stato degli immobili siti in Matera alla via Lupo Protospata N. 27-29-31-33-35 e alla via Rosselli n.14;

RITENUTO pertanto che sussistono i presupposti per emettere ordinanza contingibile ed urgente con la quale si dichiara l’inagibilità e l’immediato sgombero degli immobili siti in Matera alla via Lupo Protospata N. 27-29-31-33-35 e alla via Rosselli n.14 e si dispone la messa in sicurezza degli stessi;

VISTO il d.lgs. 18 Agosto 2000, N. 267 e successive modifiche e integrazioni ed, in particolare, il potere di ordinanza del Sindaco ai sensi dell’art. art. 54, comma 4, ss.mm.ii.;

VISTI gli artt. 650 e 677 c.p., in materia di inottemperanza all’ordine dell’autorità ed omissione di lavori in edifici e costruzioni che minacciano rovina;

VISTA la nota prot. 0077216 del 31.07.2023 con la quale è stata preventivamente comunicata al prefetto di Matera questa ordinanza;

DICHIARA

L’INAGIBILITÀ degli immobili siti in Matera alla via Lupo Protospata N. 27-29-31-33-35 e alla via Rosselli n.14;

ORDINA Per tutto quanto esposto:

LA MESSA IN SICUREZZA degli immobili, come sopra individuati e il non utilizzo degli stessi da parte dei proprietari, affittuari, fruitori parenti ed affini e di chiunque altro a qualunque titolo, occupi o utilizzi gli immobili de quo;

L’INTERDIZIONE dell’accesso ai fabbricati in oggetto, ad eccezione delle operazioni di ispezione e verifica statica dell’esecuzione degli interventi da parte di persone qualificate fino al termine degli accertamenti necessari e della messa in sicurezza e alla ripristinata agibilità degli immobili sopra citati;

DI DEPOSITARE, al termine degli interventi espletati, una perizia tecnica asseverata, riportante tutte le verifiche tecniche e le analisi svolte, a firma di tecnico abilitato, su incarico ricevuto dai proprietari delle unità immobiliari del condominio interessato, dalla quale si evinca che l’immobile è agibile, che sussista la previa idoneità statica e che, pertanto, non vi è più pericolo per la privata e pubblica incolumità;

AVVISA

in caso di accertata inottemperanza al presente provvedimento, si procederà alla denuncia all’Autorità giudiziaria competente e si darà seguito agli ulteriori adempimenti formalmente previsti dalla legge;

eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto della presente ordinanza, saranno a carico dei proprietari, singolarmente e solidalmente, che ne risponderanno in sede civile, penale ed amministrativa;

per revocare il presente atto dovrà essere depositato presso il Comune di Matera: una dichiarazione asseverata di un tecnico qualificato, dalla quale, si evinca che non vi è più pericolo per la pubblica e privata incolumità

RENDE NOTO che avverso l’Ordinanza, i destinatari sopra richiamati, potranno proporre a far data dalla notifica:

ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Matera, entro 30 (trenta) giorni; – ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale della Basilicata, nel termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni;

in alternativa al solo ricorso giurisdizionale, ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 (centoventi) giorni;

DISPONE

che la presente ordinanza sia notificata a: – All’Amministratore del condominio sito in Matera alla via Protospata n.31, sig. Savino Domenico, studio7matera@pec.it;

Al legale rappresentante del Centro Radiologico Lucano s.r.l., i cui locali sono siti ai civici N. 27-29-33-35 di via Lupo Protospata e al civico n.14 della via Rosselli, centroradiologicolucanosrl@legalmail.it;

Al Comando di Polizia Locale per procedere alle operazioni di transennamento delle aree interessate;

Alla società incaricata della distribuzione del serviizo gas metano per il Comune di Matera, Italgas-reti S.p.A. italgasreti@pec.italgasreti.it; polopugliabasilicata@pec.italgasreti.it;

Alla società incaricata della distribuzione del servizio idrico nel Comune di Matera, Acquedotto Lucano S.p.A protocollo@pec.acquedottolucano.it;

Alla società incarita della distribuzione del servizio elettrico nel Comune di Matera, E- distribuzione S.p.A, webproduttori@pec.e-distribuzione.it; E per quanto di propria competenza:

Alla Prefettura di Matera protocollo.prefmt@pec.interno.it Per il controllo dell’esecuzione della presente ordinanza, nonché per la gestione dell’ordine pubblico in tutte le fasi delle prescrizioni di cui innanzi:

al Comando di P.L. di Matera – Sede – che provvederà, altresì, anche alla verifica dell’esecuzione della presente ordinanza; – alla Questura di Matera : dipps150.00F0@pecps.poliziadistato.it;

al Comando dei Carabinieri di Matera: tmt39053@pec.carabinieri.it;

Al Comando Vigili del Fuoco di Matera, com.matera@cert.vigilfuoco.it;

Alla Azienda Sanitaria Locale di Matera, asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it

