Ospedale di Policoro, esempio di buona Sanità: “ringrazio il dottore e l’equipe per aver reso semplice un’esperienza per me complicata”. La testimonianza di una paziente

Riceviamo e pubblichiamo la lettera firmata da una paziente operata qualche giorno fa all’Ospedale Papa Giovanni Paolo II di Policoro che ringrazia i reparti di Otorinolaringoiatria e Chirurgia per la professionalità e la gentilezza dei medici e di tutto il personale sanitario.

Ecco cosa ha scritto:

“Sono stata operata il giorno 6 Agosto 2024 presso l’ospedale di Policoro dal dottor G.Asprella che desidero ringraziare profondamente per la sua elevata professionalità e cortesia con la quale ha reso semplice un’esperienza per me complicata.

Ringrazio di cuore tutto il personale del reparto di otorino e del reparto di chirurgia per avermi assistita e curata con competenza, dedizione e gentilezza.

Conservo sempre un bel ricordo”.

Alla paziente vanno gli auguri di pronta guarigione del Commissario Straordinario dell’ASM, Maurizio Friolo.