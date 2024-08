Ospedale di Policoro, esempio di buona sanità: “Anche da noi ci sono delle eccellenze”. La testimonianza di un paziente

L’As, di Matera ha reso pubblica questa mail di encomio per la professionalità del reparto di Endoscopia Digestiva dell’ospedale Giovanni Paolo II di Policoro.

All’intero staff e a tutti i dipendenti dell’ospedale di Policoro va il ringraziamento del Commissario Straordinario dell’Asm Maurizio Friolo.

Questa la testimonianza:

“Buongiorno, sono un paziente trapiantato di fegato con altre numerose patologie, vi scrivo per un encomio a favore del reparto in oggetto ed in particolare del Dottor Fabrizio Forte insieme al suo staff inf. Lucia Zecchino, Filomena Zagaria e Annamaria Schinaia ed al coordinatore capo sala Domenico Calciano, premetto che ho problemi di saluti da oltre un quarantennio e quindi ho avuto modo di conoscere numerosi Medici in Ospedali diversi, vorrei sfatare un luogo comune sulla sanità Lucana affermando che anche da noi ci sono delle eccellenze come il Dottor Forte questa mia convinzione nasce anche dai complimenti ricevuti dal mio centro trapianti di riferimento sul conto del Dottore per la sua puntuale e dettagliata refertazione della colonscopia ed endoscopia.

Ringrazio tutto il reparto”.