Orchestra Sinfonica di Matera: concluse le audizioni. Trionfano talento e alta partecipazione

Si sono concluse le audizioni per il reclutamento dei giovani musicisti che prenderanno parte alla Stagione Sinfonica 2026 dell’Orchestra Sinfonica di Matera.

L’iniziativa ha registrato un’ampia partecipazione di candidati under 35, confermando il forte interesse delle nuove generazioni verso il percorso orchestrale e il valore dell’offerta culturale promossa dall’istituzione materana.

Nel corso delle giornate di selezione è emerso un elevato livello artistico, che ha reso il processo di valutazione particolarmente significativo.

Le audizioni rappresentano un momento centrale nella costruzione della nuova stagione, contribuendo a rafforzare il ruolo dell’orchestra come spazio di crescita professionale e produzione culturale.

I musicisti under 35 selezionati si inseriscono in un organico già consolidato, affiancando i giovani interpreti che da tre anni collaborano stabilmente con l’Orchestra Sinfonica di Matera, contribuendo alla crescita artistica e all’identità sonora dell’ensemble.

Dichiara il Direttore Artistico, Saverio Vizziello:

“La grande partecipazione e la qualità dei candidati testimoniano la vitalità del panorama musicale giovanile e confermano l’importanza del lavoro che stiamo portando avanti.

L’Orchestra Sinfonica di Matera continua a essere un punto di incontro tra talento e progettualità, con l’obiettivo di offrire opportunità concrete ai giovani musicisti e al tempo stesso garantire un’offerta artistica di alto livello”.

Sottolinea la Presidente, Gianna Racamato:

“Queste audizioni rappresentano un momento fondamentale per il futuro dell’Orchestra.

L’ampia partecipazione e l’elevata qualità riscontrata rafforzano la nostra visione: investire sui giovani significa costruire valore duraturo per il territorio e consolidare il ruolo dell’Orchestra Sinfonica di Matera come presidio culturale e artistico di riferimento”.

La Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera organizza e promuove le attività dell’Orchestra Sinfonica di Matera. Partecipata da Comune di Matera e Provincia di Matera che ne sostengono le attività.

A queste istituzioni si aggiungono: il Ministero della Cultura che ha ammesso l’Orchestra al percorso per il riconoscimento quale ICO Istituzione Concertistica Orchestrale e la sostiene attraverso il Fondo Unico per lo Spettacolo (Fus), e la Regione Basilicata, che la sostiene con fondi regionali.