Nuovo Sindacato Carabinieri Basilicata: nuove nomine e una Segreteria sempre più rappresentativa. I dettagli

Si conclude una nuova fase congressuale del Nuovo Sindacato Carabinieri Basilicata, nella quale, a conferma di un particolare trend di crescita, la Segreteria Regionale amplia il proprio direttivo.

E’ così che Sandro Manieri viene nominato all’unanimità Segretario Generale Regionale, coadiuvato dal Segretario Regionale Aggiunto Lucrezio Andreozzi e dal Segretario Regionale Domenico Ardito.

“Una Segretaria Regionale che si allarga in virtù degli impegni crescenti a favore dei colleghi” è quanto, in sintesi, dichiara il Segretario Nazionale Vincenzo Incampo, già segretario generale Basilicata che cede il timone della segreteria Lucana NSC:

“orgoglioso e determinato a svolgere con impegno questo delicato compito”.

Ribadisce Manieri:

“Saremo un punto di riferimento concreto per i colleghi.

Proprio ai colleghi, infatti, rivolgiamo il nostro appello affinché comprendano il potenziale di questo Sindacato che sarà un supporto non solo per le vicende strettamente legate alle questioni “professionali” ma, anche, un sostegno per ciò che riguarda la loro vita privata.

E’ allo studio ad esempio, a livello Nazionale, una particolare tutela a favore dei militari separati che purtroppo, nella nostra amministrazione sono in numero sempre crescente.

Ringrazio tutta la nuova Segreteria Regionale per il supporto che sono convinto di avermi dato durante questo percorso e il Segretario Nazionale Vincenzo Incampo per aver risposto la sua stima e fiducia nella mia persona.

Con lui continuerà un rapporto di stretta collaborazione per tenere alta l’attenzione sui colleghi della Basilicata”.