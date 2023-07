Nuovo Centro di Distribuzione Postale nel Metapontino! Ecco le foto

Nuovo Centro di Distribuzione Postale nel Metapontino, sito sulla complanare Policoro a Scanzano Jonico e la SS 106.

Spazi ampi, mezzi elettrici, presenza importante per servire l’area della fascia jonica nei Comuni di Scanzano, Policoro, Montalbano Jonico, Tursi e Marconia.

Il Centro, operativo da pochissimi mesi, accorpa i vicini ex Presidi Decentrati di Distribuzione (PDD) di Montalbano Jonico, Tursi e Marconia precedentemente ospitati in spazi meno comodi.

La nuova struttura, ampia e luminosa, consta di una superficie interna di 679 mq e una esterna pertinenziale di 638 mq e si sviluppa su due piani: al piano terra le lavorazioni e al piano primo uffici e servizi.

Il nuovo Centro rappresenta un punto di forza per la strategia di crescita di Poste Italiane nella logistica, nella rinnovata missione dell’Azienda di vicinanza al territorio con il nuovo modello di recapito “Joint Delivery” che, con la linea business, prevede la consegna dei pacchi e dei prodotti e-commerce in fasce orarie estese e durante i fine settimana.

Nei lavori di adattamento sono stati eseguiti anche interventi “green”, come l’installazione di colonnine di ricarica per i mezzi elettrici del recapito, che contribuiranno ad abbattere in modo significativo le emissioni di CO2, e opere per il recupero e il riutilizzo delle acque.

