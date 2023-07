Nuovo bonus bollette 2023: ecco i requisiti e come richiederlo

“Il bonus bollette, conosciuto anche come bonus sociale, è stato rinnovato per il periodo che va dal 1 luglio al 30 settembre 2023.

Con il decreto approvato la scorsa settimana, infatti, il governo ha potenziato il bonus in bolletta stanziando ulteriori 110 milioni di euro“.

È quanto si apprende da money che aggiunge: “Continuano quindi gli aiuti in bolletta per le famiglie a basso reddito nonostante i prezzi di luce e gas siano ormai lontani dalle emergenze registrate lo scorso anno.

A chi spetta il nuovo bonus in bolletta

Il nuovo bonus bolletta spetta a diverse categorie di famiglie.

Nel dettaglio, per averne diritto bisogna soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:

avere un Isee non superiore a 9.530 euro. Limitatamente al 2023, ed esclusivamente per il bonus sociale elettrico e gas, l’Isee può anche superare questa soglia, ma deve comunque stare al di sotto dei 15 mila euro (ma in tal caso l’importo viene ridotto del 20%);

avere un Isee non superiore a 30 mila euro per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico;

essere titolare di reddito o pensione di cittadinanza.

Come richiedere il bonus in bolletta

Chi soddisfa una delle suddette condizioni avrà diritto automaticamente al bonus in bolletta.

È così infatti da qualche anno: per ricevere il bonus basta avere un Isee in corso di validità (quindi aggiornato al 2023) e sperare di rientrare in una delle categorie sopra indicate.

L'unico caso in cui continua a essere necessaria la richiesta nel caso del bonus bollette per disagio fisico, a cui possono accedere quei nuclei familiari di cui fa parte almeno un componente affetto da grave malattia che richiede l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita".

