Nova Siri, spostamento temporaneo del Liceo Classico: ecco il provvedimento

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Sindaco di Nova Siri su spostamento temporaneo Liceo Classico:

“Con provvedimento del 09/09/2024 la Provincia di Matera ha disposto “lo spostamento temporaneo” del Liceo Classico ed Artistico di Nova Siri presso l’IIS Enrico Fermi di Policoro ubicato in Via Puglia n. 8.

Tale provvedimento vede in indirizzo tutti i livelli istituzionali tranne il Comune di Nova Siri che, apprende la notizia ufficiosamente da un irrituale messaggio whatsapp inviato al Sindaco Dr. Antonio Mele.

Dalla lettura del provvedimento che, si ribadisce ancora una volta, non è stato trasmesso ufficialmente al Comune di Nova Siri, si evince che, la decisione del trasferimento, è stata assunta dalla Provincia di Matera su espressa indicazione della Dirigente Scolastica dott.ssa Giovanna Tarantino la quale, in data 06/09/2024, ha trasmesso una nota, all’ente Provinciale senza contestualmente informare il Comune di Nova Siri.

Non vi è dubbio che, tale comportamento costituisce una grave violazione del principio di cooperazione istituzionale inteso quale stretta collaborazione tra Ente Locale e Istituto Scolastico che si concretizza solo con una costante e proficua comunicazione tra i diversi livelli istituzionali.

Sorprende che, la costante e proficua comunicazione vi è stata con il Comune di Nova Siri in tutta la fase antecedente e fino alla data del 05/09/2024, allorquando, il Sindaco Dr. Antonio Mele con nota ufficiale, ha ribadito agli enti preposti la disponibilità di diverse aule di proprietà del Comune che sono state messe a completa disposizione all’amministrazione scolastica unitamente all’area antistante la Scuola Media per l’eventuale collocamento di eventuali prefabbricati, proponendo in più occasioni la possibilità di organizzare le lezioni in modalità open- space in locali all’interno del perimetro comunale.

A tali proposte, né la Provincia di Matera e né la Dirigenza Scolastica hanno fornito riscontro.

Eppure l’Ente Comunale, partecipa per legge alla predisposizione dell’offerta formativa locale, quale ente esponenziale della collettività e come tale preposto alla tutela degli interessi della comunità, nello specifico, alla salvaguardia della qualità del servizio scolastico su base territoriale.

Con il trasferimento del Liceo Classico, seppur temporaneo, la comunità di Nova Siri è costretta a subire gli inevitabili disagi dovuti allo spostamento dell’utenza scolastica con conseguenti danni economici alle attività locali.

Sul punto il Sindaco del Comune di Nova Siri promette battaglia non intendendo accettare questa situazione e soprattutto non intendendo far pagare ai cittadini il prezzo delle responsabilità di chi, avrebbe dovuto garantire un tempestivo inizio dei lavori e soprattutto una più rapida esecuzione”.