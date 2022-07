Non si ferma il vasto incendio a Pisticci: attenzione, ora galleria chiusa! L’avviso urgente

Come già anticipato dal Comune di Pisticci:

“Ieri sera un importante incendio si è sviluppato sul nostro territorio in un punto che costeggia la SS Basentana, direzione Bernalda, interessando progressivamente la zona calanchiva che sale verso Pisticci.

Le fiamme si sono sviluppate in un tratto difficile da raggiungere per i Vigili del Fuoco e le altre forze dell’ordine intervenute immediatamente sul posto per provare a circoscrivere il rogo.

Purtroppo l’orario notturno non ha consentito l’intervento immediato dei Canadair che, tuttavia, sono attesi sulla zona dopo che il Sindaco Domenico Albano e l’Assessore Rocco Negro hanno richiesto alla Prefettura di Matera il loro arrivo urgente per provare a spegnere il fuoco nel più breve tempo possibile”.

Sempre l’Amministrazione aggiorna sulla situazione e avvisa i viaggiatori:

“Si segnala che a causa del propagarsi dell’incendio, la galleria di Pisticci è temporaneamente chiusa.

Seguiranno aggiornamenti”.

