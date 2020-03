Nel metapontino auto in fiamme: “Ennesimo atto intimidatorio”! Queste le parole…

“Ennesimo atto intimidatorio”.

Così il Sindaco di Tursi definisce l’incendio che ha distrutto, nella notte, l’auto di un imprenditore del metapontino.

Questo il messaggio di solidarietà del Primo Cittadino:

“Ancora fiamme nelle notti del metapontino.

Anche questa volta a farne le spese è un imprenditore agricolo di Scanzano ma originario di Tursi, Giuseppe De Paola, che nella scorsa notte ha visto andare in fiamme la propria auto per mano di tre uomini incappucciati come mostrato dalle telecamere di videosorveglianza.

Sul fatto indagano gli inquirenti che non escludono alcuna ipotesi.

Alla famiglia De Paola va la solidarietà e la vicinanza di tutta la comunità tursitana che mi fregio di rappresentare in questo momento di grande turbamento, sicuro che saprà ripartire più forte di prima, con l’auspicio che il lavoro degli inquirenti si intensifichi e continui per ripristinare la legalità e la serenità nel nostro metapontino”.