Nel materano questa diga preoccupa il mondo agricolo: ecco le ultime notizie

Si terrà domani alle ore 12:00 un tavolo tecnico con gli uffici regionali, gli enti che a vario titolo hanno responsabilità nella gestione delle risorse idriche e il consulente dell’Egrib dell’Università della Basilicata, per rivalutare da un punto di vista tecnico scientifico la documentazione in merito allo stato della diga del Basentello e superare così la disposizione che prevede l’abbassamento del livello di acqua dell’invaso.

E’ quanto deciso nella riunione tenutasi oggi pomeriggio e convocata dall’assessore all’Ambiente ed Energia Gianni Rosa e dal vicepresidente della Giunta regionale e assessore alle Politiche agricole e forestali Francesco Fanelli.

All’incontro hanno partecipato:

i responsabili della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche – Ufficio tecnico per le dighe di Napoli,

l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale,

l’Eipli,

l’Egrib,

l’amministratore unico del Consorzio di bonifica della Basilicata.

Per la Regione erano presenti:

il capo di Gabinetto del presidente Bardi, Michele Busciolano,

i dirigenti generali Liliana Santoro e Emilia Piemontese,

il dirigente della Protezione civile regionale Di Bello,

oltre al consigliere regionale Piergiorgio Quarto.

Nella riunione sono state analizzate le ragioni che hanno portato alla riduzione del volume di invaso, giustificato – si è detto – dalla necessità di far rientrare la diga nei livelli di sicurezza.

Si è deciso di rivedere, in particolare, la verifica idrologica redatta dall’Università della Basilicata e commissionata dall’Eipli per individuare le soluzioni tecniche necessarie a garantire la disponibilità di acqua per uso irriguo, soprattutto in vista dell’estate.

Ha affermato Fanelli:

“Abbiamo fatto nostre le preoccupazioni del mondo agricolo e convocato con urgenza una riunione operativa.

Il nostro obiettivo è quello di giungere a una soluzione immediata.

Con la stagione estiva alle porte deve essere assicurato l’approvvigionamento idrico al gran numero di aziende agricole che operano nell’area e che hanno investito a vario titolo”.

Ha detto Rosa:

“Sono soddisfatto dell’esito di questo primo incontro.

Abbiamo affrontato con immediatezza la questione chiamando tutti gli attori istituzionali.

Sono sicuro che il percorso intrapreso porterà a una soluzione.

Superata l’emergenza, dovremo mettere definitivamente mano alle problematiche dell’acqua e delle sue infrastrutture”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)