Nel materano oltre 200 test rapidi per la ripresa imminente della scuola. I dettagli

Fa sapere il Comandante del Corpo Soccorso Emergency Basilicata, Dott.Salvatore Azzato:

“E’ stata condotta una campagna di test rapidi, presso il Comune di Stigliano (Mt) focalizzata al corpo docente e non, in prospettiva di una ripresa imminente della scuola secondaria.

Sono stati presenti i nostri infermieri del Corpo Soccorso Emergency Basilicata, che con sapienza ed esperienza, hanno eseguito il tampone orofaringeo, con un campione molto elevato di affluenza di circa 250 tamponi.

Ringraziamo l’Amministrazione Comunale per averci scelto, non possiamo non avere un pensiero per i nostri volontari che con spirito di abnegazione si donano alle varie Comunità.

Già con spirito rinnovato, siamo pronti per offrire i nostri umili servigi, per lo screening di massa che avverrà a Potenza ed a Matera.

Vi lasciamo con il nostro motto che ci fa da nocchiero quotidianamente ‘AUXILIUM ET VIS‘ (Aiuto e Forza)”.

Si allegano alcune foto.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)