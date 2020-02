Nel materano disposta la chiusura per un noto bar: dopo la violenta maxi rissa…

Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Montescaglioso hanno notificato al titolare di un noto bar del posto, ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, un provvedimento di sospensione per la durata di 15 giorni, dell’autorizzazione per la somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, rilasciata dal comune di Montescaglioso.

Tale misura è scaturita dagli accertamenti svolti nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio da parte dei militari del locale Comando Stazione i quali, durante i passaggi effettuati nei pressi del citato esercizio commerciale, hanno notato una costante presenza di soggetti pluripregiudicati.

Inoltre a sottolineare l’esistenza di una situazione di particolare criticità, dal punto di vista dell’ordine e della sicurezza pubblica, vi è stata una maxi rissa scatenata il 19 dicembre u.s., quando sette ragazzi, nei pressi del bar, per motivi personali di natura sentimentale, molto probabilmente legati ad una rivalità in amore, dopo essersi scambiati reciproche frasi offensive e minacciose, hanno scatenato una violenta rissa, nel corso della quale è stata utilizzata anche una mazza in legno, lunga circa 70 centimetri, per colpire i propri “avversari”.

Nella circostanza il pronto intervento dei Carabinieri, ha portato all’arresto dei 7 partecipanti alla maxi rissa.