Montescaglioso: visitatori da tutta Italia per la sfilata dei cucibocca. Ecco le foto

Il sordo rumore di una catena spezzata annuncia il loro arrivo partono dal chiostro dell’Abbazia di San Michele Arcangelo per poi aggirarsi nelle vie del centro storico di Montescaglioso con in mano un canestro e una lampada oltre ad un lungo ago con cui minacciano di cucire la bocca ai bambini, di qui il loro nome “i cucibocca”.

In realtà nessuno sa chi siano queste figure misteriose.

La loro identità è nascosta da un paio di occhiali realizzati con bucce d’arancia, da una folta barba bianca e da un cappellaccio di paglia spesso, un disco di canapa dei frantoi.

Come spiega il presidente della Pro Loco locale Valentino Didio – il gesto del cucibocca è proprio quello di cucire la bocca nel vero senso della parola, sia ai più piccoli che anche ai più grandi, perché la notte dei cucibocca nella vigilia dell’Epifania era l’ ultima giornata di festa dopo le festività natalizie, quindi l’ultima giornata dove si poteva abbuffarsi con il cibo e festeggiare per poi ritornare alla vita quotidiana.

Anche quest’anno la tradizione si è ripetuta e non manca l’aspetto gastronomico con la degustazione dei nove bocconi che rappresentano gli avanzi delle abbuffate natalizie come spiega un ristoratore del posto:

“Per questo evento ho voluto interpretare i nove bocconi in chiave moderna unendoli tutti in un’unica crocchetta con gli ingredienti come il mandarino, il finocchietto, il peperone crusco, la salsiccia pezzente, l’uva passa, i fichi secchi, tutti ingredienti tipici di questa tradizione”.

Del rito dei cucibocca si perdono le origini.

Con tutta probabilità avviene una sintesi tra la cultura contadina, il calendario greco ortodosso e il culto di San Simeone lo Stilita rappresentato proprio con una catena spezzata.

Oggi grazie all’amministrazione comunale e alla Pro Loco di Montescaglioso i misteriosi personaggi possono continuare a spaventare grandi e piccini proseguendo una tradizione secolare che attira migliaia di turisti.

È un iniziativa che dà tanta visibilità alla nostra città, spiega il sindaco di Montescaglioso Vincenzo Zito.

“Durante il corso dell’anno abbiamo tante attività culturali ma i cucibocca sono una di quelle iniziative che ci dà la possibilità di far capire cos’è Montescaglioso e quindi di diventare volano importante per il Turismo.

Un modo per salutare il Natale e prepararsi già al carnevale riconosciuto dal ministero della cultura come manifestazione storica.

Aggiunge il presidente della Pro Loco Montese Valentino Didio:

“oltre alla realizzazione dei carri allegorici ci stiamo organizzando già per i vari gruppi del carnevalone tradizionale che sfilerà nel giorno del Martedì grasso”.

Ecco le foto della serata con i cucibocca.