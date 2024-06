Montescaglioso pronta a vivere un’estate ricca di tornei! Ecco i dettagli

I tornei per grandi e per bambini, per tutta l’estate negli orari pomeridiani e serali, terranno compagnia gli appassionati di futsal della città di Montescaglioso.

Si parte con i campus estivi per bambini dai quattro anni in su già dalla prossima settimana, per poi continuare con i tornei under per adolescenti e a metà Luglio il tradizionale Torneo San Rocco 6 contro 6, a metà Agosto il torneo tutto in una notte.

Anche quest’anno i tornei di futsal saranno organizzati dall’associazione sportiva Atlas come ci fanno sapere Giuseppe e Franco Eletto e Nicola Suglia, instancabili promotori ed organizzatori di eventi sportivi estivi della città dell’Abbazia.

Dice Suglia:

“Inizieremo come tutti gli anni già dai primi giorni di giugno dalle ore 17 alle ore 20 (dal lunedì al venerdì); in concomitanza con la chiusura delle scuole con il campus dedicato ai bambini fino a meta luglio ci sarà spazio anche per i tornei 6 contro 6 under per tutte le fasce d’età).

A meta luglio il tradizionale torneo San Rocco rivolto ai grandi che si appresta ad essere organizzato per la seconda volta dalla nostra associazione.

Dopo il successo dello scorso anno a breve sarà pronta la locandina per le iscrizioni, mentre a metà agosto la quindicesima edizione del torneo della notte.

Siamo un gruppo di amici appassionati: il nostro intendo e quello di divertirci tramite lo sport in un contesto di amicizia e trascorrere qualche ora di svago.

Le iscrizioni sono aperte per il campus dedicato ai bambini e per i vari tornei under e over.

Il tradizionale Torneo San Rocco 6 contro 6 vedrà il numero di atleti senza limiti di tesserati, la scadenza delle iscrizioni è fissata per il 30 giugno. Contiamo di fissare la data di inizio del torneo intorno al dieci Luglio.

Il numero massimo di atleti sarà di dieci per ogni quadra.

Il torneo si svolgerà come sempre presso la sede storica presso il campetto di Viale Belvedere in orari serali.

Tutto e pronto quindi: ci saranno tanti tornei dai più piccoli ai più grandi.

Grandi e piccoli meritano di divertirsi e di svagare con pomeriggi è serate all’insegna dello sport e del divertimento.

Noi stiamo provando a coinvolgere tutti nelle nostre attività.

Un impegno importante che con tutto lo staff ci assumiamo come viatico di aggregazione non solo sportivo ma specialmente culturale e sociale; continuiamo su questa strada dopo il grande successo degli scorsi anni nei vari tornei.

Noi ci mettiamo tempo, impegno e passione per far divertire grandi è piccoli ed adolescenti con l’obiettivo di ritornare agli antichi fasti dei tornei estivi a Montescaglioso hanno sempre avuto con notevole rilevanza e seguito anche da parte di forestieri.

Speriamo che il popolo del pallone montese ed il tessuto imprenditoriale e commerciale possa con entusiasmo sponsorizzare i ragazzi che chiederanno lo sponsor per i vari tornei rispondendo nuovamente alla grande, dopo il successo dello scorso anno.

Ora non resta che aspettare le iscrizioni di grandi e piccini per imbastire i tornei.

La macchina organizzativa e già al lavoro per tutto e tutti”.