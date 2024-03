Montescaglioso: premiati i quattro vincitori di questo concorso fotografico. Ecco le foto

Sabato sera presso la sala del Capitolo dell’Abbazia di San Michele Arcangelo di Montescaglioso si è svolta la cerimonia di premiazione dei vincitori della prima edizione del concorso fotografico ” Chi dice Donna dice Dono” organizzato dalla locale Avis Comunale Domovos di Montescaglioso.

Presenti all’ evento il sindaco di Montescaglioso Vincenzo Zito ed il presidente Provinciale dell’Avis Orazio Amati entrambi hanno avuto parole di elogio per la cerimonia e si sono completamenti per l’ottima riuscita dell’ evento.

Hanno aderito al concorso in 21 concorrenti: in totale sono stati presentati 21 ‘scatti’.

Il concorso fotografico Chi dice DONNA dice DONO è stato pensato per omaggiare la donna in occasione della festa della donna.

Una rassegna di scatti che ha fatto ulteriormente conoscere, riflettere e apprezzare attraverso la fotografia, il mondo della donna in tutte le sue sfaccettature.

Tutte le foto pervenute ed iscritte al concorso sono state esposte in sede per due settimane durante le quali si poteva votare la foto più apprezzata (solo un voto) ci dice la presidente Anna Maria Grossi.

Le quattro (perché due sono arrivate parimerito al terzo posto) sono state svelate e premiate con un omaggio e targa nella serata conclusiva di sabato 9 Marzo al termine di una serata in cui anche tutto lo staff delle donne (14 in totale ) ha voluto omaggiare tutte le donne presenti con un bracciale fatto artigianalmente con alcuni momenti simpatici dedicati a essa come delle rappresentazioni e un video.

Non poteva mancare un momento di riflessione sulla violenza sulle donne con un monologo di alcuni minuti scritto e interpretato dalla volontaria Lucia Andrisani e una interpretazione eccellente da Parte sempre di un’ altra volontaria Antonella Mastronardi della canzone DONNA di Mia Martini concludendo con l’ ingresso del vestito della Pace concesso eccezionalmente dall’ Associazione Aide.

Il tutto nella splendida cornice della sala del Capitolo dove la Presidente dell’ ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE DOMOVOS MONTESCAGLIOSO Anna Maria Grossi ha presentato la serata non tralasciando l’importanza dell’ Avis sul territorio sia per le donazioni che per contribuito al territorio che si dà anche tramite questi eventi.

Numerosa è stata l’affluenza con i presenti che hanno manifestato entusiasmo ed emozione per l’intera serata.

La Presidente poi ha ringraziato tutti i partecipanti al concorso e All’ evento e tutto il direttivo AVIS per la grande collaborazione e per la realizzazione dell’ evento. Ed ha invitato tutti ad avvicinarsi al mondo Avis.

Nelle foto alcuni momenti della serata.