Montescaglioso, in questa splendida Abbazia, tutto pronto per celebrare la Giornata Mondiale del Teatro. Ecco l’iniziativa

Anche quest’anno la Città di MONTESCAGLIOSO è lieta di celebrare insieme alla UILT Basilicata, la Giornata Mondiale del Teatro ospitando la 𝟭𝟮𝗮 𝗘𝗗𝗜𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗗𝗘𝗟 𝗖𝗢𝗡𝗖𝗢𝗥𝗦𝗢 𝗡𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟𝗘 𝗣𝗘𝗥 𝗖𝗢𝗥𝗧𝗜 𝗧𝗘𝗔𝗧𝗥𝗔𝗟𝗜 “Ritagliatti”.
Il 06 𝘼𝙋𝙍𝙄𝙇𝙀 2024 𝙊𝙍𝙀 19:30 presso l‘Abbazia San Michele Arcangelo UILT Nazionale – Unione Italiana Libero Teatro.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Di seguito le compagnie che hanno superato la selezione e sono approdate in finale.
- *𝘼𝙨𝙨𝙤𝙘𝙞𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝘾𝙪𝙡𝙩𝙪𝙧𝙖𝙡𝙚 𝙋𝙖𝙡𝙘𝙤 𝙉𝙖𝙧𝙧𝙖𝙣𝙩𝙚 𝙋𝙖𝙣 𝙏𝙚𝙖𝙩𝙧𝙤 – 𝙋𝙖𝙡𝙚𝙧𝙢𝙤
𝙳𝚎𝚊𝚕𝚒𝚗𝚐 𝚠𝚒𝚝𝚑…𝟹𝟶 𝓭𝓲 𝓜𝓪𝓻𝓲𝓪𝓷𝓷𝓪 𝓒𝓲𝓶𝓲𝓷𝓸
- *𝗜𝗣𝗖 𝗜𝗻𝘀𝗶𝗲𝗺𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗖𝗮𝘀𝗼 – 𝗥𝗼𝗺𝗮
𝙻𝚒𝚋𝚎𝚛𝚒 𝚍𝚒 𝚎𝚜𝚜𝚎𝚛𝚎 𝚕𝚒𝚋𝚎𝚛𝚒 𝓭𝓲 𝓐𝓷𝓰𝓮𝓵𝓸 𝓖𝓻𝓲𝓮𝓬𝓸
- *𝗟’𝗔𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗧𝗲𝗮𝘁𝗿𝗮𝗹𝗲 𝗚𝗿𝗼𝗰𝗮̀ – 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝗮𝗻𝗮 𝗚𝗿𝗼𝘁𝘁𝗲 (𝗕𝗔)
𝙳𝚒𝚎𝚝𝚛𝚘 𝚕𝚊 𝚏𝚒𝚗𝚎𝚜𝚝𝚛𝚊 𝓭𝓲 𝓔𝓵𝓿𝓲𝓻𝓪 𝓢𝓹𝓪𝓻𝓽𝓪𝓷𝓸 𝓮 𝓒𝓪𝓻𝓵𝓸 𝓒𝓸𝓼𝓽𝓪𝓷𝓽𝓮.
- *𝗟𝗮 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗮𝗴𝗻𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗶 𝗗𝗼𝗻𝗮𝘁𝘁𝗼𝗿𝗶 – 𝗔𝘀𝗰𝗼𝗹𝗶 𝗣𝗶𝗰𝗲𝗻𝗼
𝙼𝚎 𝚕𝚘 𝚊𝚟𝚎𝚟𝚊𝚗𝚘 𝚍𝚎𝚝𝚝𝚘 𝓭𝓲 𝓐𝓵𝓮𝓼𝓼𝓪𝓷𝓭𝓻𝓪 𝓛𝓪𝔃𝔃𝓪𝓻𝓲𝓷𝓲
- *𝗟𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 𝗗’𝗔𝗿𝘁𝗲 𝗲 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗮𝗴𝗻𝗶𝗮 𝗧𝗲𝗮𝘁𝗿𝗮𝗹𝗲 𝗥𝗲𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 – 𝗕𝗶𝘁𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼 (𝗕𝗔)
𝙼𝚊𝚌𝚎𝚛𝚒𝚎 𝓭𝓲 𝓜𝓪𝓻𝓲𝓪 𝓖𝓲𝓸𝓿𝓪𝓷𝓷𝓪 𝓜𝓪𝔃𝔃𝓸𝓷𝓮
𝘍𝘶𝘰𝘳𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘰𝘳𝘴𝘰: 𝘮𝘰𝘯𝘰𝘭𝘰𝘨𝘰 𝘵𝘳𝘢𝘵𝘵𝘰 𝘥𝘢𝘭 𝘳𝘰𝘮𝘢𝘯𝘻𝘰 𝘢𝘶𝘵𝘰𝘣𝘪𝘰𝘨𝘳𝘢𝘧𝘪𝘤𝘰 𝘥𝘪 𝘈𝘯𝘵𝘰𝘯𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘔𝘢𝘻𝘻𝘢
“𝘕𝘢𝘵𝘢 𝘥𝘪 𝘋𝘰𝘮𝘦𝘯𝘪𝘤𝘢” 𝘤𝘢𝘱𝘪𝘵𝘰𝘭𝘰 “𝘚𝘢𝘯𝘵𝘦” – 𝘐𝘯𝘵𝘦𝘳𝘱𝘳𝘦𝘵𝘦: 𝘈𝘯𝘵𝘰𝘯𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘙𝘦𝘣𝘦𝘤𝘤𝘢 𝘗𝘪𝘯𝘰𝘭i
Di seguito la locandina con i dettagli.