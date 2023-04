Montescaglioso, impianto idrico: confermato un importante finanziamento! Ecco i lavori previsti

Il sindaco di Montescaglioso Vincenzo Zito annuncia alla comunità:

“Come comunicato dall’ing. Orlando Mazzilli di Acquedotto Lucano, in data odierna ci è stato confermato un importante finanziamento.

Nello specifico, ricordo che con Delibera di Giunta Regionale N. 435 del 17/05/2017 era stata disposta l’ammissione a finanziamento dell’intervento relativo al ‘Potenziamento del depuratore sito in via Bernalda ed adeguamento degli impianti siti in via Matera e via Ginosa’ per l’importo di € 3.500.000,00.

Al fine di poter realizzare tutti gli interventi necessari era stata fatta richiesta alla Regione Basilicata di un incremento del finanziamento.

Orbene, con nuova DGR n. 972 del 30/12/2022, è stata approvata la nuova scheda dell’operazione per un importo complessivo del finanziamento di € 7.500.000,00 che consentirà di realizzare tutti gli interventi per l’adeguamento dell’intero sistema di collettamento, depurazione e scarico dell’abitato“.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)