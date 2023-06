Montescaglioso: “bellissimo il saggio di fine anno con protagonisti tantissimi nostri ragazzi”! Ecco le foto

Nella serata di ieri, Domenica 11 Giugno, presso il Palazzetto dello Sport, bellissima serata organizzata dall’A.S.D. C.A.M. Athena Club.

Così sottolinea il sindaco di Montescaglioso Vincenzo Zito:

“Nello specifico, si è tenuto il saggio di fine anno con protagonisti tantissimi ragazzi di Montescaglioso.

Lo sport, dunque, non solo come semplice attività di svago, ma vera e propria disciplina che pone attenzione ai valori dell’etica e del rispetto delle regole per la crescita personale e collettiva“.

Ecco le foto.

