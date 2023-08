Minibasket a Matera: grande soddisfazione in casa Pielle per la scelta dei responsabili. Auguri di buon lavoro

Grande soddisfazione in casa Pielle per la scelta dei responsabili.

Luciano Cotrufo classe 1965 laureato in Scienza Motorie e Allenatore Nazionale, cresciuto con la palla a “spicchi” nelle giovanili dell’U.S. Basket Olimpia Matera società storica, ha esordito nei campionati Nazionali con la stessa società nell’anno sportivo 1984/85, fino a disputare il campionato di B/eccellenza e indossando la fascia di capitano per ben 8 anni, ora riveste il ruolo di Team Manager della Società Pielle Matera.

Dopo pochi giorni di riposo e dopo aver smaltito le fatiche per l’organizzazione dell’evento internazionale del “MiniBasket in Piazza” organizzato da ben 32 anni dalla società Pielle Matera, Cotrufo sottolinea che in pochissimo tempo abbiamo trovato l’accordo con Ilaria Martinelli in qualità di responsabile del settore minibasket e con Francesco Losito in qualità di responsabile del settore giovanile, due tecnici qualificati che hanno grandi qualità tecniche e gran competenza nel settore.

Pronti, Partenza e Passione questo è il nostro spirito di gruppo che ci contraddistingue da anni nel mondo della pallacanestro e ancora oggi l’entusiasmo, la passione ma soprattutto lo spirito puro del divertimento dei nostri tesserati e del rispetto delle regole e degli avversari sono i nostri cavalli di battaglia.

Si riparte da lunedì 4 settembre presso i campetti della Chiesa di San Giacomo – Via Fermi n.2 dalle ore 16:00 alle ore 19:00.a

