Minacce al Ministro lucano Speranza: “Grande solidarietà al nostro conterraneo”. I dettagli

I consiglieri regionali di Italia viva Basilicata, Luca Braia e Mario Polese, in merito alle minacce ricevute dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, dichiarano:

“L’odio, le minacce, la violenza, i toni offensivi e volgari verso i rappresentanti delle istituzioni e le loro famiglie, come verso chiunque, non appartengono alla cultura democratica.

Solo qualche giorno fa esprimevamo lo stesso sentimento per i proiettili ricevuti da Matteo Renzi e oggi è doveroso, come gruppo consiliare di Italia viva Basilicata manifestare grande solidarietà al nostro conterraneo ministro Roberto Speranza.

La tutela della salute degli italiani e delle italiane è un onere complesso e delicatissimo che Roberto e il suo Ministero hanno da gestire, con grande responsabilità.

Come Italia viva condanneremo sempre tali gesti con tutte le nostre forze, consapevoli e fiduciosi che, nei confronti di intimidazioni gravi, le indagini anche telematiche possano arrivare sempre ai responsabili e ai relativi provvedimenti da intraprendere”.

Ecco cosa afferma il segretario generale della Cgil Basilicata, Angelo Summa:

“Solidarietà e vicinanza al ministro della Salute Roberto Speranza che ha fatto e sta facendo un grande lavoro per tutelare il diritto alla salute degli italiani. Le minacce e l’odio non fanno parte di un Paese civile e sono frutto di una pericolosa cultura populista e nagazionista. È il momento di essere uniti e non è certo con la paura e con la violenza che si superano la pandemia e i suoi nefasti effetti. Serve scienza, coscienza e attenzione ai più fragili”.

Per il segretario generale di Cisl Basilicata, Enrico Gambardella:

“La fabbrica dell’odio è l’unica che non conosce crisi. Il ministro Speranza ha operato con grande senso di responsabilità in un momento difficile per la storia del nostro paese assumendosi spesso la responsabilità di scelte impopolari ma necessarie per contrastare un nemico subdolo come il coronavirus. Oggi è il momento di essere uniti nella lotta al Covid e nel respingere, senza cedimenti né ammiccamenti, la subcultura della violenza”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)