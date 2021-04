Bernalda mette a disposizione di questi cittadini la possibilità di effettuare tamponi! Ecco i dettagli

Dopo la tre giorni di screening organizzata in occasione dei rientri per le festività pasquali, il Comune di Bernalda (MT) mette a disposizione dei cittadini in partenza per i luoghi di lavoro o di studio, la possibilità di effettuare tamponi rapidi per rilevare il virus Covid-19.

L’esecuzione dei test antigenici sarà effettuata martedì 6 aprile, presso i locali dell’Auditorium comunale, dalle ore 19:00 alle ore 20:00, grazie alla collaborazione volontaria di tre medici del territorio.

Gli interessati dovranno prenotarsi via email all’indirizzo covid19@comune.bernalda.matera.it o compilando il form al seguente link: https://forms.gle/mhEgeS9FyGKFoTMZA

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito istituzionale e ai seguenti recapiti telefonici: 0835/540 231 – 287.a

