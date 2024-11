Meteo, sempre più freddo su Matera! Ecco le previsioni di oggi

Un nucleo di aria fredda d’estrazione artica in arrivo dai Balcani apporterà un sensibile abbassamento delle temperature fra Molise, Puglia e Basilicata; attese precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale; neve fino a quote relativamente basse.

Ma che tempo ci attende oggi su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, oggi, Sabato 30 Novembre avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 10°C, la minima di 5°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco le previsioni per la giornata di oggi.