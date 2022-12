Meteo: ancora un giorno di sole su Matera ma poi che tempo ci attende? Ecco le previsioni aggiornate

Una nuova circolazione depressionaria in approfondimento sul Mediterraneo centro-occidentale darà la stura ad una fase umida e a tratti instabile sulle nostre regioni meridionali.

Tra la festa dell’Immacolata e la giornata di venerdì 9 dicembre nuvolosità medio-alta e stratiforme in transito con prime piogge su Molise occidentale e Basilicata tirrenica; clima relativamente mite per il rinforzo dei venti di Ostro, Scirocco e Libeccio.

Tempo in sensibile peggioramento sabato per il ramo attivo della nuova perturbazione, foriera di piogge e occasionali rovesci, specie sui settori centro-occidentali di Molise e Basilicata.

Torna quindi il maltempo sul Vulture-melfese?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Venerdì 9 Dicembre, avremo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento in più nella serata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 15°C, la minima di 9°C.

Sabato 10 Dicembre avremo nubi in progressivo aumento con piogge dal pomeriggio.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 17°C, la minima di 10°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva sul Vulture-melfese, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.

