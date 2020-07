Metaponto: oltre 2 Milioni di euro per il Museo Archeologico Nazionale! Ecco gli interventi previsti

Migliorare le condizioni di offerta, accessibilità e accoglienza del Museo Archeologico Nazionale di Metaponto, nel comune di Bernalda (MT):

“È questo l’obiettivo degli interventi oggetto della procedura di gara pubblicata da Invitalia, Centrale di Committenza per il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Un appalto del valore di oltre 2 milioni di euro che permetterà di valorizzare adeguatamente il principale museo archeologico della costa ionica lucana.

La procedura di gara prevede, infatti, l’affidamento dei lavori per il rifacimento del pacchetto di isolamento e impermeabilizzazione delle coperture, la sistemazione del sistema di smaltimento delle acque piovane, la sostituzione dei pavimenti e dei controsoffitti.

Saranno, inoltre, adeguati gli impianti di riscaldamento e di videosorveglianza.

Il percorso allestitivo sarà riorganizzato prevedendo un’area ristoro/bookshop, la ristrutturazione dei servizi igienici già presenti a piano terra e di quelli situati a piano interrato attualmente destinati al personale.

Saranno, infine, realizzate un’aula didattica/conferenze attrezzata per le attività del Museo, una zona dedicata al ‘Museo dei bambini’ e una nuova area dedicata alle esposizioni temporanee“.

