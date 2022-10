Melfi: “aumento salariale per i lavoratori Stellantis vista l’inflazione galoppante”! Queste le ultime notizie

Annuncia UILM BASILICATA in un Comunicato:

“Si sono concluse, con il terzo turno di ieri sera, le assemblee nello stabilimento Stellantis di Melfi per illustrare i contenuti della piattaforma per il rinnovo del CCSL.

Domani alle ore 10:00 a Torino parte la trattativa tra i cui punti cardine c’è la richiesta di un aumento salariale per i lavoratori che in questi mesi, vista l’inflazione ormai galoppante, non riescono più ad arrivare a fine mese.

Anche la delegazione lucana sarà presente all’incontro, insieme al Segretario Generale Uilm Rocco Palombella e al Segretario Responsabile di Stellantis Gianluca Ficco”.

