In Basilicata pronto a scendere in campo il leader della Lega Matteo Salvini, candidato nella nostra Regione come capolista al proporzionale in Senato.

Atteso il suo incontro per Venerdì 26 agosto 2022 alle ore 16:00 in piazza Plebiscito a Picerno.

Salvini, in questo tour, saluterà i simpatizzanti della Lega che stanno sostenendo questa campagna elettorale verso il voto del prossimo 25 settembre.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)