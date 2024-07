Matera: “Ztl fino alle 24? Una scelta che penalizza fortemente tutti”. La richiesta urgente

“Condanniamo fermamente l’operato dell’amministrazione Bennardi che imporrà, da lunedì 22 luglio, la Ztl fino alle 24 nei Sassi di Matera.

Una scelta che penalizza fortemente tutti, dal momento che nessuno potrà più raggiungere gli Antichi Rioni con le auto.

Una decisione che va contro le attività commerciali, tanto da provocare un serio rischio di chiusura per alcune attività commerciali ed artigianali, oltre a causare una probabile riduzione della forza lavoro e, quindi, dell’occupazione“.

È quanto dichiarano il consigliere comunale Domenico Cinnella e il già consigliere comunale Francesco Lisurici:

“Ricordiamo che già dopo le ore 20, nei Sassi, non circola quasi nessuno, pertanto, troviamo questa misura assolutamente drastica e senza senso.

In passato, grazie alla posizione del consigliere Lisurici, avevamo sostenuto la linea che consentisse l’apertura di una finestra dalle ore 13 alle 15 e lo stop per la Ztl alle ore 20, in modo tale da offrire la possibilità ai materani di raggiungere i Sassi in auto per pranzare e cenare.

Ora non ci sarà più questa opportunità e l’economia locale verrà colpita fortemente.

Danni consistenti, quindi, per i titolari e i dipendenti delle attività nei Sassi.

Chiediamo, dunque, di rivedere questa scellerata decisione e di riprendere la linea da noi avanzata in passato, con la finestra per il pranzo e lo stop alle ore 20, oltre a un annesso ed efficace servizio navetta.

È evidente che ci debba essere maggiore confronto con le attività commerciali, le quali sono sempre più abbandonate dall’amministrazione Bennardi.

Auspichiamo, infine, che si possa mettere in campo un piano di eventi nei Sassi al fine di rianimare i Rioni e incentivare un maggior numero di presenze di turisti“.