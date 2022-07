Matera: una strada dedicata a Vincenza Castria, protagonista delle lotte contadine. Questo il programma

Sabato 16 luglio 2022, dopo l’intitolazione della strada a VINCENZA CASTRIA (zona San Francesco-via Montescaglioso) che avverrà alle ore 10:00, seguirà alle ore 11:00 il convegno presso la sala del Consiglio provinciale di Matera in via Ridola, 60.

L’iniziativa è collegata agli eventi per ricordare la figura di Vincenza Castria in occasione del centenario della sua nascita.

La Giunta comunale di Matera, con deliberazione n. 326 del 26/10/2021, decideva di intitolare una strada di Matera a Vincenza Castria.

La Provincia di Matera ha dato il proprio patrocinio all’iniziativa.

Vincenza Castria nasceva a Montescaglioso il 28 febbraio 1922.

Dopo l’uccisione del marito, Giuseppe Novello, durante il movimento dell’occupazione delle terre incolte avvenuta nel dicembre 1949, animò la scena politica portando a livello nazionale le richieste di giustizia del popolo meridionale.

Le iniziative da lei promosse, in un periodo che va dagli anni Cinquanta agli anni Novanta, portarono alla ribalta nazionale la condizione delle donne della regione Basilicata e dell’intero Mezzogiorno.

Nell’aprile 1953 venne eletta nel Consiglio nazionale dell’Unione Donne Italiane.

Inoltre Vincenza si batté per la conquista di due diritti civili intervenendo a sostegno dei referendum sul divorzio e sull’aborto.

É stato pubblicato postumo il libro “Rossa terra mia”, portato a termine dal marito Ciro Candido.

La Libera Università delle Donne di Basilicata, la Fondazione Nilde Iotti, la Commissione Regionale per le Pari Opportunità della Regione Basilicata, la Fondazione Basilicata Futuro, l’ARCI Basilicata, il CSV Basilicata, la Confederazione Italiana Agricoltori, Donne in Campo, Accademia della Ruralità e il circolo ARCI “La Lampa”, in accordo con la famiglia, hanno costituito un Comitato promotore per ricordare la figura di Vincenza Castria con una serie di iniziative, tra le quali l’intitolazione della via a Matera e il convegno sulla sua figura e le lotte sostenute.

È in itinere una pubblicazione su Vincenza Castria che contestualizza le sue attività e il periodo storico.

Di seguito la locandina dell’iniziativa del 16 luglio, ore 11:00, presso la sala del Consiglio Provinciale di Matera.

