Matera: un altro spazio restituito ai cittadini! Sarà luogo di socialità per le persone, non per le auto

Un altro spazio è stato restituito ai cittadini: via La Vista sarà un luogo di vita e di socialità per le persone, non per le automobili.

Il Sindaco di Matera, Domenico Bennardi, spiega:

“Grazie ai lavori eseguiti in questi mesi, la strada appare oggi sotto una nuova veste, più bella e accogliente per quanti ogni giorno la attraversano.

A breve saranno sistemate anche le panchine che la renderanno più confortevole.

Un ringraziamento all’assessore ai Lavori pubblici, Graziella Corti, per avere seguito l’iter di realizzazione della strada, e che stamattina ha partecipato all’inaugurazione insieme all’assessore alle Politiche Sociali, Giuseppe Sarli, e al consigliere comunale Gianfranco Losignore”

