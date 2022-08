Matera: un altro progetto è stato ammesso a finanziamento dal Ministero per l’istruzione. Ecco di che cosa si tratta

Un altro progetto candidato dall’Amministrazione comunale di Matera è stato ammesso a finanziamento dal Ministero per l’istruzione, si tratta della realizzazione di spazi per la mensa scolastica presso la scuola primaria di via Guida al rione Agna di Matera.

Ad annunciarlo il Sindaco, Domenico Bennardi:

“La candidatura sul PNRR riguarda la Missione 4 (componente 1.2 – piano di estensione del tempo pieno e mense) è stata presentata dal Comune di Matera lo scorso 28 febbraio ed è stata accolta e comunicata nella giornata di ieri 9 agosto 2022.

L’importo dei lavori previsto è di 618.000,00 €, come per tutti i progetti del PNRR l’ultimazione è prevista per il 2026.

Questa nuova ammissione a finanziamento è la dimostrazione che l’amministrazione sta lavorando in modo proficuo sul PNRR, e ciò nonostante i tempi rapidi dei bandi e il grande impegno di questi mesi da parte dell’ufficio tecnico su svariati fronti.

Se si lavora in modo concentrato e con metodo si ottengono risultati, e ringrazio in tal senso l’assessore Sante Lomurno.

La nostra visione è precisa, non c’è solo il desiderio di non perdere risorse ma anche l’obiettivo di guardare ai bandi del Piano Nazionale in modo organico, facendo in modo che si parta alle priorità e dalle maggiori carenze oggettive sul territorio, sempre in coerenza con quanto richiesto dai singoli bandi, spesso molto specifici e comunque con uno sguardo d’insieme a tutta la città, cercando di distribuire in modo paritetico queste risorse, da nord a sud, dai borghi al centro”.

