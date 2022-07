Matera, tutto pronto per la finalissima del Torneo “Maria Santissima della Bruna”: presenti anche i cavalieri e il Comitato Organizzatore! Ecco i dettagli

LUCI accese sul sintetico di San Giacomo, è tutto pronto per l’atto finale della 27° edizione del Torneo “Maria Santissima della Bruna”.

La finalissima della kermesse organizzata dal Centro Sportivo Italiano di Matera vedrà protagoniste la Cooperativa Lavoro Sociale – Team Luca Cotrufo sfidare per la conquista di un nuovo titolo contro la Frutteria Padula.

La squadra del presidente Giuseppe Festa proverà a ripetersi e tornare ad alzare il trofeo sotto gli occhi dei tanti appassionati che, finalmente, potranno tornare a riempire le gradinate della struttura parrocchiale di San Giacomo, dopo due anni di lontananza.

Per la Frutteria Padula, invece, sarà la prima occasione di mettere l’ambito trofeo in bacheca, anche se la formazione può contare su diversi elementi che hanno già raggiunto la vetta della manifestazione.

In questa edizione, dopo 44 gare disputate per la categoria open, sarà la 45esima sfida a decretare la miglior formazione dell’estate 2022, sotto gli occhi attenti non solo degli appassionati che accalcheranno le tribune del sintetico di San Giacomo, ma anche dei tanti appassionati che in questa edizione della manifestazione hanno potuto seguire le dirette streaming realizzate da The Mag, grazie alla professionalità ed alle capacità tecniche di Antonio Mutasci e Antonio Galetta.

L’appuntamento è per domani sera, a partire dalle ore 21:00 coadiuvati dalla costante e sempre professionale presenza di Carlo Iuorno e della Be Sound per il service audio della serata.

Alla finale è attesa la presenza dei Cavalieri della Bruna e dei rappresentanti del Comitato Organizzatore della Festa Patronale di Matera, dedicata alla protettrice Maria Santissima della Bruna.

Nei giorni scorsi giornate di festa anche per le finali di tutte le categorie giovanili, che hanno visto un grande coinvolgimento di giovani e giovanissimi calciatori della città dei Sassi e non solo.

Giunte a Matera anche alcune rappresentative dei paesi di provincia, società legate all’attività annuale del Comitato di Matera del Centro Sportivo Italiano.

Nella categoria Juniores hanno alzato al cielo la coppa i ragazzi della Bronx United, mentre nella categoria Allievi ed Esordienti hanno trionfato le compagini della Tabaccheria Sassone, una realtà materana che ha avuto il merito di permettere a diverse squadre di partecipare alla manifestazione, in ogni categoria, con ben due formazioni nella categoria Open.

Infine, nella categoria Giovanissimi invece è stata la Betafin a conquistare la coppa.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)