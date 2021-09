Matera: Tensostruttura inadeguata per squadre che giocano in campionati nazionali! Ecco la situazione

Dichiara il consigliere regionale Luca Braia, capogruppo Italia Viva:

“Siamo alla vigilia di una nuova stagione sportiva e ritengo che sia arrivato il momento per l’Amministrazione comunale, a un anno dal suo insediamento, di aprire seriamente il dibattito pubblico sul futuro dello sport in città, a partire dalla riqualificazione degli impianti cittadini vetusti e abbandonati o quelli nei parchi urbani anche in periferia, fino all’affidamento e alla gestione di quelli esistenti e di prossima disponibilità (dal campo del Paip al campo La Martella), coinvolgendo le associazioni sportive interessate e quelle di quartiere.

Occorre ora preparare subito una scheda progetto a valere sui fondi PNRR per completare la grande incompiuta dello sport cittadino, rappresentata dal Parco di Serra Rifusa, come ha già fatto la città di Potenza.

Un progetto fondamentale per quell’area abbandonata da 15 anni, decisivo per ri-animare un pezzo importante della nostra città, che oggi conta oltre 5000 famiglie residenti, e che coinvolge interamente i quartieri di Serra Rifusa e le lottizzazioni Arco, Aquarium, Giada.

Abbiamo pochi mesi per salvare 3,6 Milioni di euro dei fondi Pisus 2000-2006, spesi solo a metà e da rendicontare mentre la restante parte è ancora da spendere.

A prescindere da questo, su cui sindaco Bennardi e assessore Sarli dovranno dare riscontro in merito alle azioni intraprese, bisogna preparare il futuro e realizzare la ‘cittadella dello sport’.

Se ne parla ovunque, proprio in quest’area collocata a nord della città potrebbe avere la sua naturale realizzazione.

Ci auspichiamo che ciò accada al più presto.

Intanto abbiamo promosso una serie di incontri e abbiamo lavorato per risolvere la prima emergenza, come richiesto dal presidente della società Opificio 4.0 CMB Calcio a 5, Rocco Auletta, non sarebbe stato concepibile portare la squadra a giocare fuori città per inadeguatezza della tensostruttura di Via dei Sanniti.

Con la disponibilità del dipartimento Attività Produttive regionale, nella Giunta di Venerdì scorso l’Assessore Cupparo ha portato in approvazione la delibera che rimodula e destina 200.000 euro dei fondi ITI ancora non spesi, per l’adeguamento della tensostruttura alle prescrizioni della Federazione Nazionale Calcio a 5 e, quindi, consentire un uso più consono all’hockey su pista.

Entrambe le squadre disputeranno, infatti, il campionato nazionale di Serie A1.

Rispetto alla data concordata del 3 Agosto scorso, la scheda di rimodulazione dal comune di Matera è stata definita con 20 giorni di ritardo.

Ora non ci sono scuse, sarà fondamentale recuperare il tempo perso, fare tutto con grande celerità ed efficienza, a partire dalla revisione degli impianti di condizionamento per finire alla installazione del doppio telo utile a evitare la condensa in presenza di pubblico, perché tutto non si riveli vano.

A valle delle risorse economiche, ora disponibili, va concordato un crono-programma lavori tra Amministrazione comunale, società sportive interessate e le rispettive federazioni nazionali per scongiurare l’ipotesi di veder limitare le proprie attività o addirittura veder emigrare le uniche società sportive che disputano campionati nazionali nella città dei Sassi.

Lo sport è economia, aggregazione, socialità, promozione e quindi non può vivere nella continua emergenza, precarietà, improvvisazione.

Nella capitale della cultura è doveroso che viva di progettazione, programmazione e organizzazione.

Un cambio di passo, da parte dell’Amministrazione, è auspicabile se non imprescindibile.”

