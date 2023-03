Matera: su questa strada della provincia “Una stupida pianta mette a repentaglio quotidianamente la vita dei cittadini”. La denuncia

Antonio Di Matteo, consigliere comunale di MuoviAmo Tursi, denuncia:

“Tursitani ostaggio di un pino

Era il 17 gennaio 2022 quando come consigliere comunale chiedevo alla Provincia di Matera di rimuovere il pino presente lungo la SP 41 tra Santi Quaranta e Ponte Masone, nei pressi del Centro Revisioni.

Negli ultimi anni il pino ha visto crescere l’apparato radicale e la chioma.

Le radici hanno sollevato il manto stradale riducendo di fatto la larghezza della carreggiata transitabile e rappresentando un’occasione di pericolo vista anche la scarsa visibilità nella curva.

La chioma rappresenta un ingombro per tutti i camion che transitano che si vedono costretti ad invadere una parte della corsia di sinistra, sia per evitare le radici, sia per evitare la chioma.

Dall’altra parte della carreggiata c’è un altro pino che sta deformando il manto della pista ciclabile nell’indifferenza totale.

Una situazione inaccettabile in un Paese civile.

Una stupida pianta mette a repentaglio quotidianamente la vita dei tursitani e cosa fa la Provincia?

Dopo la nostra segnalazione è stato messo un cartello di pericolo, ora nascosto dalla vegetazione a bordo strada.

Questa è la considerazione che hanno di Tursi, questo è il rispetto che i nostri rappresentanti si sono guadagnati in questi anni”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)