Matera: “Sono stati 2 anni intensi. Voglio soffermarmi sul lavoro che troverà esecuzione a partire dai prossimi giorni”! Ecco i progetti illustrati…

Così Nicola Trombetta traccia il bilancio dell’attività svolta al Comune di Matera come Assessore all’Urbanistica e Assessore alle Opere Pubbliche:

“Voglio ringraziare il Sindaco Raffaello De Ruggieri, i colleghi di Giunta, tutti i Consiglieri Comunali per l’esperienza che insieme abbiamo vissuto per traghettare Matera nel miglior modo possibile nell’anno da Capitale Europea della Cultura.

In particolare voglio ringraziare i Consiglieri Comunali della Lista Insieme e Matera 2019 per avermi sostenuto in questa azione amministrativa.

Non dimentico il ruolo fondamentale dei dirigenti e del personale del Comune di Matera, dei numerosi professionisti e imprese che ho avuto modo di incontrare in questi anni.

Un patrimonio di relazioni, di condivisione di ore di lavoro che hanno cementato amicizie che hanno varcato i ruoli di ognuno.

Sono stati 2 anni intensi che ho vissuto prima da Assessore all’Urbanistica e di cui voglio ricordare di aver portato a compimento il processo di adozione del Regolamento Urbanistico che mi auguro si possa approvare definitivamente in questo scorcio di consigliatura.

Successivamente dal 2018 ho ricoperto il ruolo di Assessore alle Opere Pubbliche.

Non voglio fare l’elenco delle opere già messe in atto e visibili alla cittadinanza ma soffermarmi sul lavoro già pronto e che troverà esecuzione a partire dai prossimi giorni.

Il resoconto che faccio è di un settore ben lungi dall’essere definito fermo ma lascio a voi ogni giudizio!

Nel secondo semestre dell’anno 2019 sono stati attuati i seguenti interventi, previsti nella prima annualità della programmazione triennale dei lavori pubblici 2019/2021

FINANZIAMENTO C.D. “BANDO PERIFERIE”:

1) BIBLIOTECA MUSEO SPINE BIANCHE

2) VERDE DI COMUNITA’ – VERDE DI QUARTIERE “VILLA PICCIANELLO”

3) VERDE DI COMUNITA’ – VERDE DI QUARTIERE “PARCO SERRA VENERDI’ “

4) VERDE DI COMUNITA’ – VERDE DI QUARTIERE “PARCO RIONE PINI”

5) VERDE DI COMUNITA’ – VERDE DI QUARTIERE “VILLA CAPPUCCINI”

6) TESSUTO CONNETTIVO RIONE PICCIANELLO

Per i suddetti lavori sono state completamente espletate le procedure di gara e aggiudicate le gare. Inizio Lavori presunto febbraio 2020.

FINANZIAMENTO LEGGE 208/2016:

1) RIQUALIFICAZIONE DEL BASOLATO LAPIDEO DI PIAZZA DUOMO– STATO DI ATTUAZIONE: Aggiudicazione provvisoria

2) REALIZZAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE LAPIDEA DEL PIAZZALE DI PORTA POSTERGOLA- STATO DI ATTUAZIONE: Aggiudicazione provvisoria

3) RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL CONNETTIVO URBANO DI VIA SAN BARTOLOMEO– STATO DI ATTUAZIONE: avviate procedure di gara

4) RESTAURO DEL BASOLATO DI VIA SAN BIAGIO- Tratto tra Piazza San Giovanni Battista e Via T. Stigliani – STATO DI ATTUAZIONE: contratto in corso di stipula

FINANZIAMENTO LEGGE 205/2017:

1) REALIZZAZIONE HUB PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA EX OSPEDALE SAN ROCCO: STATO DI ATTUAZIONE: Ultimato

2) RIQUALIFICAZIONE DELL’ASSE DI COLLEGAMENTO PIAZZA DELLA VISITAZIONE – PIAZZA VITTORIO VENETO E AREE ADIACENTI (Via Don Minzoni – Via Ascanio Persio) – STATO DI ATTUAZIONE: aggiudicazione definitiva

FINANZIAMENTO PATTO PER LO SVILUPPO DELLA BASILICATA:

1) RISTRUTTURAZIONE DIURNO PIAZZA MATTEOTTI: STATO DI ATTUAZIONE: Aggiudicazione definitiva e successiva stipula contratto.

INTERVENTI CON FONDI DI BILANCIO COMUNALE:

1) REALIZZAZIONE 1° LOTTO DEL XVI GRUPPO DI LOCULI: STATO DI ATTUAZIONE: Aggiudicazione Provvisoria

2) MANUTENZIONE VIABILITÀ RURALE – STATO DI ATTUAZIONE: procedure di gara in corso

3) MANUTENZIONE PIANI VIABILI– STATO DI ATTUAZIONE: indizione gara

4) MANUTENZIONE CIMITERO IV NOVEMBRE – STATO DI ATTUAZIONE: indizione gara

5) MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE – stipula contratto in corso

Per i seguenti interventi la ripresa delle attività in essere riprenderà dal 13 gennaio 2020:

1) LEGGE 208/2015 –COMMA347 – INTERVENTI NEI RIONI SASSI: b)

2) RIQUALIFICAZIONE BELVEDERE DI SANTA LUCIA ED AGATA(PORTA PISTOLA)

3) LEGGE 208/2015 -COMMA 347 – INTERVENTI NEI RIONI SASSI: g)

4) RIQUALIFICAZIONE DELL’ASSE DI VIA B. BUOZZI E DEL RIONE MALVE (ZONA SUPERIORE) .

5) LEGGE 208/2015 -COMMA 347 – INTERVENTI NEI RIONI SASSI : a) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELLA CINTA MURARIA MEDIEVALE (VIA MURO) E AREE ADIACENTI

6) ASSE VIA RIDOLA PIAZZA DEL SEDILE

RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO DEL CASALE – RIONE SASSI – PER LA REALIZZAZIONE DI “OPEN DESIGN SCHOOL”

7) RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO DEL SEDILE

8) RIQUALiFICAZIONE VIA CASALNUOVO – VIA RIDOLA – VIA DUNI

Inoltre con la programmazione triennale dei lavori pubblici 2020/2022, nell’annualità 2020 sono stati previsti, tra gli altri, i seguenti interventi i cui progetti esecutivi sono già stati realizzati e sono pronti per essere bandite le relative gare:

1) “A. VOLTA” REALIZZAZIONE SEZIONE CENTRO NAZIONALE DI SPERIMENTAZIONE CINEMATOGRAFICA; (LEGGE 205/2017)

2) LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA LUCANA (LEGGE 205/2017)

3) RISTRUTTURAZIONE MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLE SCUOLE “F.TORRACA E F.S. NITTI”; (I.T.I. FESR 2014-2020 – BILANCIO COMUNALE

Infine avevamo concordato con il Sindaco e l’intera maggioranza che i finanziamenti della nuova programmazione del CIS fossero destinati in diverse azioni. Tra le più significative il completamento della Tangenziale e la realizzazione del Convitto per gli studenti del Centro Sperimentale di Cinematografia nello stabile dell’ex Provveditorato agli Studi.

(Nelle foto i rendering delle nuove Scuole Torraca e Nitti che saranno realizzate nell’area dell’ex Centrale del Latte)”.