Matera, sono i Giorni della Merla ma oggi sembra Primavera! Ecco le ultime previsioni

Dopo il freddo che hanno caratterizzato i giorni scorsi, assistiamo ad un rialzo delle temperature.

Siamo nei noti “Giorni della Merla” che si presuppone debbano essere i più freddi dell’anno ma, a quanto pare, quest’anno non sarà così.

Secondo gli esperti di 3bmeteo, oggi cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata è di 16°C, la minima di 8°C.

Domani, Domenica 31 Gennaio, avremo cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge.

Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata

La temperatura massima registrata pare che sarà di 12°C, la minima di 7°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani, Domenica 31 Gennaio.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)