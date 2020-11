Matera: siringhe abbandonate in questa zona! Le avete viste? Le foto

Sconcerto e preoccupazione a Matera.

Nel quartiere Agna Le Piane, diverse siringhe usate sono state abbandonate lungo i marciapiedi, sotto gli occhi dei passanti.

Una situazione che lascia senza parole i cittadini che chiedono, a gran voce, il controllo serrato della città:

“Dopo aver segnalato ai Vigili questo scempio, mostro queste foto anche per tutelare gli abitanti del quartiere Agna le piane, affinché possiate prestare massima attenzione per voi e per i vostri figli“.

Le avete viste?

Queste alcune foto.

