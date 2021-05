Matera: “Oggi la nostra piccola concittadina sarà tra i solisti dello Zecchino d’oro su Rai Uno”! Tutti davanti alla TV

Con grande entusiasmo, Il Sindaco Domenico Bennardi annuncia:

“Laura Calbi ha 8 anni e frequenta la terza elementare all’Istituto comprensivo ‘Pascoli’.

Oggi, la nostra piccola concittadina, sarà tra i 16 solisti delle canzoni in gara per la 63a edizione dello Zecchino d’oro che andrà in onda su Rai Uno, a partire dalle 17.20 fino alle 20.

Laura interpreta la canzone “Salutare è salutare” di Carmine Spera e Antonio Buldini.

La finalissima sarà condotta da Carlo Conti e Mara Venier.

I 16 solisti canteranno dal vivo accompagnati dal Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni.

Allo Zecchino d’oro, Laura è arrivata grazie alla sua maestra di canto, Cettina Urga, che le ha proposto di partecipare alle selezioni.

In bocca al lupo alla nostra Laura!”.

